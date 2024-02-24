В городах России проходят акции памяти и пикеты из-за убийства Навального. Есть задержанные

Жители разных городов России вышли на акции памяти и пикеты на девятый день после убийства Алексея Навального в колонии, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на задержанных.

В Москве полицейские задержали 64-летнего Сергея Карабатова, который возложил цветы к «Стене скорби» и оставил записку «Не думай, что это конец». На него составили протокол по статье о нарушении организатором правил публичного мероприятия.

В Уфе задержали Алину Ханнанову, когда она возлагала цветы к памятнику жертвам политических репрессий. Ей угрожали уголовным делом, заявили, что «нельзя возлагать цветы», и отпустили без протокола. Также в Уфе задержали Аиду Нуриеву, когда она вышла на одиночный пикет с плакатом «Путин убийца Навального! Требую выдать тело!».

В Казани задержали Ксению Уразаеву, когда она прошла с букетом гвоздик мимо памятника жертвам политических репрессий. В Курске задержали Наталью Боброву, когда она возложила цветы к памятнику жертвам политическим репрессиям и поставила рядом портрет Навального, ее отпустили без протокола.

В Петербурге задержали Александра Хворова, который в память о Навальном вышел на одиночный пикет возле Гостиного двора.