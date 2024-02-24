В одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината ( ) произошел пожар из-за падения беспилотного летательного аппарата в ночь на 24 февраля, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, огонь потушили, никто не пострадал. «Угроза выброса опасных веществ отсутствует», — добавил губернатор.

Жители Липецка слышали три взрыва, прежде чем начался пожар, сообщает проект «Осторожно, новости». В СМИ появилось видео одного из взрывов на предприятии. Как утверждает телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», ссылаясь на слова бывшего сотрудника предприятия, пожар произошел в цеху агломерации и подготовки руды НЛМК. «Осторожно, новости» утверждает, что пострадал один человек.

Внимание. На записи есть мат.

Внимание. На записи есть мат.

В Минобороны РФ заявили, что в ночь на 24 февраля российские средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над территорией Липецкой области, один над Курской областью, а также уничтожили один дрон над Тульской областью. Вечером 23 февраля, как утверждают в министерстве, ПВО сбили беспилотники в Белгородской, Брянской, Курской и Тульской областях. О пострадавших из-за атак не сообщалось.

В ночь на 24 февраля российские войска атаковали дронами и ракетами несколько регионов Украины, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Украинские военные утверждают, что войска РФ запустили 12 ударных дронов «Шахед», две баллистические ракеты из комплекса «Искандер-М», а также три управляемых авиаракеты Х-59. Украинские силы ПВО, как говорится в заявлении ВСУ, уничтожили две ракеты Х-59 и 12 дронов-камикадзе в пределах Кировоградской, Одесской и Николаевской областей.

В Одессе из-за атаки беспилотников разрушен жилой дом, сообщил глава Одесской области Олег Кипер. По его словам, один человек погиб и три пострадали. В Кировоградской области, заявили власти, в результате падения обломков на территории одного из предприятий в Кропивницком районе повреждено административное здание и разрушено хозяйственное здание, никто не пострадал. О последствиях атаки в Николаевской области не сообщается.

Дроны атаковали объекты в России и Украине во вторую годовщину полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.