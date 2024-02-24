«Произошел хлопок. Группа не работает с военно-промышленным комплексом». Пресс-служба НЛМК — об атаке дронов на завод в Липецке
Группа НЛМК прокомментировала сообщения о взрыве, произошедшем на территории Новолипецкого металлургического комбината в Липецке после атаки дронов в ночь на 24 февраля.
Как сообщили в пресс-службе НЛМК липецкому изданию Gorod48, около 01:40 ночи «на территории коксохимического производства произошел хлопок». По данным предприятия, возник пожар на площади два квадратных метра, который быстро локализовали, никто не пострадал. «Причины произошедшего уточняются», — добавили в пресс-службе.
В комментарии «Би-би-си» представитель холдинга заявил, что «группа НЛМК не работает с военно-промышленным комплексом». «Российские предприятия НЛМК сосредоточены исключительно на производстве продукции гражданского назначения», — сообщили в пресс-службе.
В одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината произошел пожар из-за падения беспилотного летательного аппарата, сообщил ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. СМИ писали, что пострадал один человек. В Минобороны РФ говорили, что средства ПВО перехватили два украинских дрона над территорией Липецкой области.
Источники украинских СМИ в спецслужбах заявили, что беспилотники атаковали предприятие в ходе операции СБУ и украинской разведки. Собеседник «Би-би-си» в спецслужбах при этом заявил, что НЛМК «работает на военно-промышленный комплекс России и выполняет большое количество государственных заказов», а сырье предприятия «идет на изготовление российских ракет, артиллерии, беспилотников и так далее». Источник назвал НЛМК «законной целью» для Украины.