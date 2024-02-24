«Украинская правда»: при крушении самолета А-50 в районе Азовского моря погибли 10 российских военных
При крушении самолета-разведчика А-50, сбитого 23 февраля, погибли все 10 российских военных, находившихся на борту, утверждает источник «Украинской правды» в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Независимых подтверждений этой информации нет.
По словам собеседника издания, среди погибших пять майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант. «Украинская правда» опубликовала список военных, которые, как утверждается, находились на борту.
- командир корабля — майор Боровиков;
- помощник командира — майор Чанцев;
- штурман — капитан Провалов;
- бортовой инженер — капитан Васильев;
- старший воздушный радист — прапорщик Хрулев;
- начальник расчета, начальник смены — майор Федосов;
- штурман наведения — майор Рулюк;
- штурман наведения — лейтенант Тельманов;
- старший бортовой инженер — капитан Белов;
- бортовой инженер — майор Солдаткин.
На земле из-за крушения самолета никто не пострадал и не погиб, добавил источник издания.
В Минобороны РФ это не комментировали.
В ВСУ утверждают, что украинские военные сбили самолет А-50 23 февраля. Российские «военкоры» сообщали, что причиной крушения борта стал «дружественный огонь». Минобороны РФ сообщения о крушении самолета не комментировало.
В военно-транспортной авиации РФ, как отмечает «Украинская правда», семь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления. В январе ВСУ заявили, что сбили над акваторией Азовского моря другой самолет А-50 и повредили воздушный командный пункт Ил-22М11.