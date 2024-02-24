Жители Москвы несут цветы к памятнику Лесе Украинке во вторую годовщину войны

Жители Москвы несут цветы к памятнику Лесе Украинке на Украинском бульваре в Москве во вторую годовщину полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Сотрудники «Гормоста» выбрасывают принесенные цветы, сообщает Sotavision. Издание опубликовало видео, на котором мужчина в форме «Гормоста» говорит, что получил от начальства приказ убирать цветы. О том, что «дворники быстро относят цветы в ближайшую урну», также сообщает «Медиазона» со ссылкой на читателя.

Возле памятника дежурят полицейские. «У меня проверили документы, спросили причину, по которой я принес цветы. Данные не переписывали, но потом сняли меня на камеру», — рассказал собеседник «Медиазоны».

Обновление. Полиция задержала пикетчика Даниила Вершинина, который встал у памятника Лесе Украинке с плакатом «Нет войне».

Во время войны рядом с памятником Лесе Украинке несколько раз возникали стихийные мемориалы. Жители Москвы несли цветы к памятнику после российского удара по жилому дому в Днепре в январе 2023 года, в годовщину вторжения, после обстрела Умани и Днепра 28 апреля. Полицейские задерживали людей у памятника, а принесенные цветы убирали.

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