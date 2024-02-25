Бывший депутат из Екатеринбурга, осужденный за убийство пенсионерки, уехал на войну в Украину

Бывший депутат городской думы Екатеринбурга Олег Кинев, осужденный по делу об организации убийства, отправился из колонии на войну в Украину.

Издание ЕАН опубликовало видео, на котором Кинев с оружием в руках благодарит за гуманитарную помощь. «Сегодня мы получили помощь из Одинцова. Эта помощь очень своевременна и нужная в данный момент для нас. Победа будет за нами!» — говорит бывший депутат на видео. Как утверждает издание, сейчас Кинев служит в отряде «Шторм Z».

В марте 2016 года Кинева приговорили к 16 годам колонии строгого режима за организацию убийства пенсионерки Ольги Ледовской. Также депутата признали виновным в мошенничестве с квартирой пенсионерки. Кинев признал свою вину. В апреле 2023 года он обращался в суд с просьбой смягчить ему наказание и заменить неотбытую часть заключения на принудительные работы.

С начала полномасштабной войны в Украине из российских колоний стали активно вербовать заключенных, в том числе осужденных по тяжелым статьям, в ЧВК Вагнера или другие добровольческие формирования, подконтрольные Минобороны РФ. Им обещали хорошую зарплату и амнистию через полгода участия в боевых действиях. Таким образом на свободе оказалось большое количество осужденных, включая бывших чиновников.

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