Российская армия обстреляла Константиновку в Донецкой области. Повреждены десятки многоэтажных домов и магазинов, школы, храм и вокзал

Войска РФ в ночь на 25 февраля нанесли массированный удар по городу Константиновка в Краматорском районе Донецкой области. По предварительным данным Нацполиции Украины, удар наносился ракетами С-300. В прокуратуре Донецкой области считают, что в ходе удара использовались авиабомбы КАБ-250.

В результате обстрела разрушены или повреждены здание железнодорожного вокзала, храм, 12 многоэтажных и два частных дома, 21 магазин, 19 торговых павильонов, три учебных заведения, два административных здания, почта и киоск, сообщили в полиции.

Как добавляет «Суспильне», в ходе обстрела пострадала местная жительница 75 лет. Она получила легкие ранения от выбитого взрывной волной оконного стекла.

Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).

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