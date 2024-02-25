Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный умер в колонии естественной смертью — из-за тромба.

«Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно, — он реально погиб от тромба. И это более-менее подтверждено. Это взято не из интернета, но, к сожалению, естественная [смерть]», — сказал глава ГУР на форуме «Украина. Год 2024». Других подробностей он не привел.

Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила, что 16 февраля Алексей Навальный «умер» в колонии «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. В ведомстве заявляли, что политик почувствовал себя плохо после прогулки и практически сразу потерял сознание. Источник пропагандистского канала RT утверждал, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. В колонии матери Алексея Навального заявляли, что он умер от «синдрома внезапной смерти». В медицинском заключении о смерти, которое выдали Людмиле Навальной, причиной смерти указывались «естественные причины».

Тело Алексея Навального не выдавали родственникам девять дней. Следователи шантажировали мать политика и выдвигали условия для выдачи тела. В частности, они требовали держать в тайне информацию о похоронах Навального, угрожая в противном случае похоронить политика прямо на территории колонии. Вечером 24 февраля тело Навального передали его матери.

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