Война Семьсот сорок второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 5 марта читайте здесь.
Главные новости:
- Российские войска атаковали Украину беспилотниками. В ВСУ заявили, что сбили 38 из 42 беспилотников.
- В Курской области беспилотники ударили по Михайловскому горно-обогатительному комбинату. Загорелся склад горюче-смазочных материалов.
- Губернаторы Белгородской и Воронежской области также сообщили об атаках бесплилотников.
Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил, что еще один украинский беспилотник попал в склад горюче-смазочных материалов Михайловского ГОКа. По его словам, пострадавших нет.
Телеграм-канал «112» утверждает, что только что еще один беспилотник ударил по Михайловскому горно-обогатительному комбинату в Железногорске Курской области.
Официального подтверждения этой информации нет.
В Железногорске Курской области объявлена ракетная опасность, заявил глава региона Роман Старовойт.
В пресс-службе «Металлоинвеста» подтвердили, что на принадлежащем компании Михайловском горно-обогатительном комбинате в Курской области загорелся резервуар с топливом.
Пострадавших нет, предприятие продолжает работу в нормальном режиме, заявили в компании.
В Одесском районе Одесской области в результате падения обломков беспилотников повреждены рекреационный объект, газопровод и жилые дома в частном секторе. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Всего, по его данным, над областью были сбиты 18 российских дронов.
Еще одного видео пожара на горно-обогатительном комбината в Железногорском районе Курской области
Об атаках беспилотников сообщают власти Воронежской и Белгородской областей
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что за утро 6 марта над регионов сбили три украинских беспилотника. По предварительным данным, никто не пострадал.
Беспилотник самолетного типа также сбит в районе села Ближнее в Белгородской районе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавших и разрушений нет.
Телеграм-канал «112» уточняет, что беспилотник в Курской области атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат имени А.В. Варичева. По информации канала, дрон попал в резервуар с топливом на территории предприятия.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки произошло 86 боевых столкновений;
- Российские войска нанесли четыре ракетных удара и 106 авиационных ударов, а также совершили 154 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам;
- Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей;
- ВСУ отразили шесть атак армии РФ на лиманском направлении в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Терны Донецкой области;
- На бахмутском направлении украинские войска отбили две атаки в районах Ивановского и Белой Горы Донецкой области;
- На авдеевском направлении ВСУ отразили 23 атаки;
- Подразделениями ГУР Минобороны поражен российский корабль «Сергей Котов»;
- За прошедшие сутки подразделения ракетный войск Украины нанесли поражение по двум пунктам управления, одну району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, зенитному ракетному комплексу Бук-М1 и радиолокационному комплексу разведки «Зоопарк-1».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
В Курской области беспилотник атаковал склад горюче-смазочных материалов
Глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Железногорском районе украинский беспилотник атаковал склад горюче-смазочных материалов. Там загорелся резервуар с топливом.
По словам Старовойта, пострадавших нет.
Российские войска в ночь на 6 марта атаковали Украину дронами. ВСУ утверждают, что сбили 38 беспилотников из 42
Воздушное командование ВСУ заявило, что дроны были уничтожены над Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Сумской областями.
Воздушная тревога из-за атаки дронов, пишет УНИАН, действовала пять часов. Власти Сумской области сообщили о «трех прилетах» в областном центре, в результате которых есть пострадавшие.
Здравствуйте. Сегодня 742-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.