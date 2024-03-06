Война Семьсот сорок второй день. Онлайн «Медузы»

В Одесском районе Одесской области в результате падения обломков беспилотников повреждены рекреационный объект, газопровод и жилые дома в частном секторе. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Всего, по его данным, над областью были сбиты 18 российских дронов.