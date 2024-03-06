Журналисту RusNews Роману Иванову дали семь лет колонии по делу о «фейках» об армии. В последнем слове он на коленях попросил прощения у украинцев

Королёвский городской суд Московской области приговорил к семи годам колонии журналиста RusNews Романа Иванова, признав его виновным в распространении «фейков» о российской армии, сообщает RusNews. В ходе прений сторон государственный обвинитель просил суд назначить Иванову восемь лет колонии общего режима.

Выступая в суде с последним словом, Роман Иванов встал на колени и попросил прощения у жителей Украины. «Я хочу попросить прощения у всех украинцев, которым наша страна принесла горе», — сказал журналист.

Уголовное дело в отношении Иванова возбудили из-за трех публикаций в его телеграм-канале. В одной из них говорилось, что в Киевской области после отступления российских войск нашли тела убитых людей, в другой — о докладе ООН про гуманитарную обстановку в Украине, в третьей сообщалось со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу, что России не хватает ракет.

Романа Иванова задержали в апреле 2023 года.

Роман Иванов — второй журналист RusNews, осужденный по статье о «фейках» об армии РФ. В феврале 2023 года по аналогичному обвинению приговорили журналистку RusNews Марию Пономаренко из Барнаула, которая получила шесть лет колонии. Дело против Пономаренко расследовали из-за ее записи об авиаударе по драмтеатру в Мариуполе.

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