Журналист The Guardian Шон Уокер написал статью о том, что происходит на аннексированных территориях перед выборами президента РФ Россиянам покажут по телевизору «благодарных украинцев»

Выступление Владимира Путина на митинге на Красной площади в связи с аннексией четырех украинских регионов. 30 сентября 2022 года Natalia Kolesnikova / AFP / Scanpix / LETA

В конце февраля 2024 года на аннексированных территориях Запорожской и Херсонской областей началось досрочное голосование на выборах президента РФ. Сомнений в том, что Владимир Путин будет избран на пятый срок, нет ни у кого, однако аннексированным регионам Украины в этом голосовании будет отведена «особая роль», пишет в своей статье корреспондент The Guardian в Центральной и Восточной Европе Шон Уокер.

«Картина, которую нарисует российское телевидение, почти так же предсказуема, как и результат выборов», — говорится в материале. В репортажах с тщательно подобранными «благодарными украинцами» покажут россиянам, что жители аннексированных регионов рады быть частью России, а самим украинцам на оккупированных территориях — что других вариантов, кроме российского контроля, у них нет.

Журналист, проведя десятки интервью с жителями Запорожской области, считает, что выборы в аннексированных регионах станут еще одним этапом на пути утверждения правления России на захваченных территориях, а видимости легитимности россияне будут добиваться с помощью принуждения, террора и депортаций.

Российские власти с первых дней оккупации Запорожской области прибегали к угрозам и насилию, напоминает Уокер. В каждом захваченном городе российские военные в первую очередь задерживали местных руководителей, чтобы заставить их работать на оккупационные власти. Например, в конце марта 2022 года россияне похитили главу Молочанска Ирину Липку и других сотрудников местной администрации.

Липка провела в российском плену около месяца. Ее держали в одиночной камере в отделении полиции в Токмаке. Она рассказала The Guardian, что тогда «люди в балаклавах» пытались заставить ее перейти на сторону России, угрожая ей пожизненным заключением в одной из сибирских тюрем. Также россияне угрожали ее сыновьям.

По словам Липки, она слышала по ночам крики мужчин, которых пытали в соседних камерах. «У меня были галлюцинации, я начала слышать голоса своих детей. Я думала: „Что бы я сделала, если бы моего сына пытали на моих глазах?“» — сказала она. В итоге главу Молочанска отпустили, после чего ей удалось уехать на подконтрольную Украине территорию. Подобные «разговоры» российские военные проводили со всеми представителями местных властей на оккупированных территориях, добавляет корреспондент The Guardian.

К лету 2022 года оккупационные власти начали кампанию по депортации жителей регионов, которые не поддержали действия России. В частности, в феврале 2024 года об этом рассказывал назначенный Россией губернатор аннексированной части Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, оккупационные власти выселили «большое количество семей», которые «так или иначе не поддерживали » или «оскорбляли флаг, гимн России, президента РФ». Выселение жителей региона Балицкий объяснил тем, что тех «могли бы убить соседи» за их взгляды.

The Guardian уточняет, что случаи депортации местных жителей участились после «референдумов» о присоединении украинских регионов к РФ. Так, 70-летний житель одного из сел в Запорожской области рассказал журналисту, что отказался участвовать в голосовании. Тогда люди, ходившие по селу с урнами для голосования, сказали ему, что все в порядке, но сделали пометку около его имени в списке. Той же ночью в его дом ворвались солдаты и избили его. Потом они заявили, что через несколько дней его депортируют. В итоге мужчина уехал сам, сейчас он живет в Польше. В разговоре с The Guardian он попросил не называть его имени, поскольку на оккупированной территории остались его родственники.

Власти РФ не ограничивались только депортацией — на оккупированных территориях были похищены тысячи украинцев, которых россияне считали «опасно проукраинскими», отмечает Шон Уокер. Многие семьи до сих пор не знают, что случилось с их близкими или где они находятся.

Жительница Мелитополя Татьяна Долженко рассказала журналисту, что в начале мая 2022 года в ее дом приехали российские военные: они выбили двери и окна, вытащили на улицу ее сына Максима, раздели и избили его, после чего затолкали в автомобиль и увезли. Следующие несколько месяцев Долженко безуспешно искала сына в отделениях полиции. В октябре к ней пришли российские военные, которые рассказали, что Максим жив.

В декабре РИА Новости опубликовало новость (вероятно, эту) о задержании украинского националиста, который «добровольно дает показания» о своих преступлениях. Как уточняет Шон Уокер, материал сопровождался роликом c Максимом, который по крайней мере подтверждал, что он жив.

С тех пор Долженко не получала известий о сыне. Позднее до нее дошли слухи, что Максима увезли в аннексированный Крым. В феврале 2023 года СБУ направила российским властям список людей, в числе которых был Максим, с просьбой предоставить информацию об их местонахождении. Власти РФ ответили, что сына Долженко у них нет.

Председатель законной Запорожской областной администрации Иван Федоров заявил, что с начала оккупации россияне похитили около тысячи мирных жителей Мелитополя. «Некоторые из них всплыли в залах российских судов, некоторые находятся в тюрьмах в Крыму или внутри России. Но почти о половине из них мы не располагаем абсолютно никакой информацией», — сказал он в комментарии The Guardian.

Незадолго до начала досрочного голосования, рассказали жители Запорожской области, российские чиновники начали обходить дома, проверяя, какие из них пустуют, а также оказывая давление на украинцев, не получивших российские паспорта. Федоров полагает, что после выборов в регионе начнется новая волна репрессий, которая затронет в первую очередь тех, кто откажется голосовать.

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