«Выселяли семьями». «Глава» аннексированной РФ Запорожской области рассказал, как массово выселял украинцев, выступающих против России

Назначенный Россией «губернатор» аннексированной Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные и чиновники, пришедшие к власти после оккупации, выселяли из домов украинцев, которые не поддержали действия войск РФ. Об этом он сказал в интервью пропагандистке Надане Фридрихсон, которое вышло 20 февраля. Внимание на высказывания пророссийского чиновника обратил The Insider.

Мы выселили большое количество семей. Это было очень непросто сделать. Выселили тех, кто так или иначе не поддерживал , тех, кто оскорблял флаг, гимн России, президента Российской Федерации. Таких людей мы, пользуясь положением, которое у нас на тот момент было, пока мы не присоединились в юридическом плане к Российской Федерации, мы таких людей повыселяли. Семьями целыми и выселяли, потому что мы понимали, что это люди, которых нам не переубедить, и с ними разбираться придется еще жестче. Их жизнь может быть под большой-большой угрозой. Поэтому лучше пускай едут к себе в бандерштат и там строят свой гей-мир.

По словам Балицкого, противников российской оккупации «просто могли убить соседи». Он утверждает, что сразу после того, как российские военные захватили часть Запорожской области, на этих территориях «люди творили самосуд», «занимали и грабили чужие дома».

Люди вели себя крайне резко, поэтому нам надо было куда-то девать этих людей, эти семьи, а это большие семьи. Поэтому мы давали им возможность уехать. Кого-то принудительно выселяли: доводили до ленточки, зачитывали решение о его выселении, давали бутылку воды и отправляли.

В ответ на слова Фридрихсон о том, что таким образом оккупационные власти отпускали и «наводчиков», Балицкий заявил, что ему о таких случаях неизвестно. В оправдание действий чиновников, которые выселяли украинцев, он сказал, что они «хотели избежать лишней крови».

«Все, что могли, делали. Но это не значит, что я толстовец. Нет, я не толстовец. Мы били — и били жестко. И, к сожалению, приходилось принимать иногда крайне жесткие решения, о которых пока я рассказывать не буду», — добавил Балицкий.

Евгений Балицкий в начале полномасштабного вторжения войск РФ в Украину вошел в состав российской оккупационной администрации в Мелитополе, а в дальнейшем возглавил часть Запорожской области, захваченную армией РФ.