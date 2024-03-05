Война Семьсот сорок первый день. Онлайн «Медузы»

Патрульный корабль «Сергей Котов» спустили на воду в начале 2021 года, в состав Черноморского флота РФ катер вошел в июле 2022 года, пишет «Агентство».

Первый канал называл «Сергея Котова» «самым современным» патрульным кораблем. «Специальная конструкция и покрытие делают его практически незаметным для радаров противника», — говорилось в репортаже канала в 2022 году.

Минобороны РФ сообщало минимум о трех атаках ВСУ на корабль «Сергей Котов» — в июле, августе и сентябре 2023 года. Каждый раз утверждалось, что катер успешно отражал атаки морских дронов.

Всего в составе Черноморского флота четыре патрульных корабля. Все они выполнены по одному проекту. Они укомплектованы экипажем из 60 человек, способны действовать автономно 60 суток и оснащены радиотехническим и гидроакустическим вооружением, а также средствами радиоэлектронного противодействия, пишет «Агентство».