Война Семьсот сорок первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 4 марта читайте здесь.
Главные новости:
- Военная разведка Украины заявила, что морские дроны уничтожили российский патрульный корабль «Сергей Котов» в Крыму.
- Российские войска атаковали Украину дронами. ВСУ сбили 18 из 22 беспилотников в Одесской области.
- В Белгородской области из-за взрыва беспилотника загорелась нефтебаза.
- Подполковника армии США в отставке заподозрили в раскрытии секретной информации о войне в Украине. Это произошло на сайте знакомств.
- Президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция не планирует отправлять свои войска в Украину.
Провластный телеграм-канал Mash публикует кадры пожара на нефтебазе АО «Белгороднефтепродукт» в Белгородской области, которую утром 5 марта атаковал беспилотник.
Как утверждается, беспилотник был запущен из-под Путивля Сумской области. В результате взрыва дрона загорелись три резервуара с топливом.
Минобороны РФ заявило, что уничтожило украинский беспилотник самолетного типа над территорией Курской области.
По данным ведомства, это произошло около 09:30 5 марта по московскому времени.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что утром 5 марта под украинский обстрел попала железнодорожная станция Глушково. Об инцидентах с беспилотниками чиновник ничего не говорил.
Об взрыве беспилотника в Губкинском городском округе, в результате которого загорелась нефтебаза, утром 5 марта заявлял губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Минобороны РФ это никак не комментировало.
МЧС объявило ракетную опасность в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области.
«Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — цитирует РБК предупреждение ведомства.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе произошел пожар из-за взрыва беспилотника.
Связанный с российскими силовиками телеграм-канал «112» писал, что атаке подверглась Губкинская нефтебаза в селе Долгое. Также он опубликовал фото пожара на нефтебазе. Как утверждается, загорелся один резервуар. Пострадавших нет.
В Курской области утром 5 марта со стороны Украины обстреляли железнодорожную станцию Глушково, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Всего насчитали 9 прилетов, пострадавших нет. В результате произошел пожар, возгорание уже потушили. Также повреждены линии электропередачи», — пишет чиновник в телеграме.
На станции Глушково и в селе Кульбаки пропал свет.
Как сообщил РКБ представитель РЖД, движение поездов на станции Глушково осуществляется в штатном режиме.
Железнодорожная инфраструктура в результате обстрела не повреждена, Также нет пострадавших среди пассажиров и железнодорожников, отметили в РЖД.
Патрульный корабль «Сергей Котов» спустили на воду в начале 2021 года, в состав Черноморского флота РФ катер вошел в июле 2022 года, пишет «Агентство».
Первый канал называл «Сергея Котова» «самым современным» патрульным кораблем. «Специальная конструкция и покрытие делают его практически незаметным для радаров противника», — говорилось в репортаже канала в 2022 году.
Минобороны РФ сообщало минимум о трех атаках ВСУ на корабль «Сергей Котов» — в июле, августе и сентябре 2023 года. Каждый раз утверждалось, что катер успешно отражал атаки морских дронов.
Всего в составе Черноморского флота четыре патрульных корабля. Все они выполнены по одному проекту. Они укомплектованы экипажем из 60 человек, способны действовать автономно 60 суток и оснащены радиотехническим и гидроакустическим вооружением, а также средствами радиоэлектронного противодействия, пишет «Агентство».
Минобороны РФ утром 5 марта заявило, что ночью средства ПВО перехватили три украинских беспилотника над Белгородской области.
Об инцидентах в аннексированном Крыму ведомство ничего не сообщало.
По утверждению Главного управления разведки Минобороны Украины, в ночь на 5 марта в Керченском проливе морскими дронами был уничтожен патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота РФ.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает о «чрезвычайном происшествии» в Губкинском городском округе.
По словам чиновника, утром 5 марта на инфраструктурном объекте произошел взрыв, за которым последовал пожар. Пострадавших в результате ЧП нет, утверждает губернатор.
Телеграм-канал «112» пишет, что атаке беспилотника подверглась Губкинская нефтебаза в селе Долгое.
Ранее 14 февраля эту нефтебазу уже атаковал дрон, сообщал Гладков.
Херсон с утра подвергся российскому обстрелу, сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко.
По его данным, около 07:00 5 марта российские военные ударили по городу с оккупированного левого берега Днепра. В результате получил ранения 76-летний мужчина. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и обломочным ранением предплечья.
Всего за сутки войска РФ девять раз обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной общины, пишет Мрочко. В Херсоне повреждены два многоэтажных дома, здание образовательного учреждения и два автомобиля.
Главное управление разведки Минобороны Украины в своих соцсетях официально объявило об уничтожении патрульного корабля «Сергей Котов» Черноморского флота РФ.
По заявлению ведомства, в ночь на 5 марта корабль атаковало спецподразделение ГУР «Group 13» морскими дронами «Magura V5». В результате удара корабль получил повреждения кормы, правого и левого бортов, утверждает ГУР.
«Огненное поражение „Котова“ произошло в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива. Стоимость утопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов», — говорится в заявлении военной разведки Украины.
Минобороны РФ официально никак эту информацию не комментировало.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров провели переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином.
В ходе беседы представители украинского военного командования «проинформировали министра обороны США о текущей ситуации на фронте и обсудили изменения в важнейших направлениях».
«Продолжается совместная работа по обеспечению потребностей ВСУ и наращиванию возможностей украинской армии», — говорится в заявлении Сырского.
Также главком ВСУ переговорил по телефону с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом и командующим Вооруженными силами адмиралом сэром Энтони Радакином.
«Проинформировал собеседников об оперативной обстановке и насущных нуждах. Также обсудили возможность реализации в рамках Коалиции по развитию морских способностей. Должны масштабировать успехи Украины в уничтожении российского флота. Мы благодарны Великобритании за выделение 200 миллионов фунтов на производство дронов для Украины. Это значительная помощь», — написал Сырский в своем телеграм-канале по итогам переговоров.
О ситуации в регионах Украины к утру 5 марта
- В Херсонской области за сутки под российские обстрелы попали 19 населенных пунктов. Зафиксированы повреждения восьми многоэтажных и 18 частных жилых домов. В Херсоне повреждены учебное заведение и автомобили. В других населенных пунктах есть попадания в административные здания, автозаправочную станцию, складские помещения и территорию кладбища. Один человек получил ранения.
- В Харьковской области за сутки под артиллерийские, минометные и авиаудары РФ попали более 20 населенных пунктов. Вечером и ночью войска РФ атаковали Волчанск (там повреждены восемь частных домов, хозяйственные постройки, автомобиль) и Купянск (зафиксировано возгорание гаража в частном доме). В селе Сеньково Купянского района в ходе обстрела получил ранения 49-летний водитель центра экстренной медицинской помощи. Также есть попадания в частные дома и инфраструктуру в селах Московка, Басово и Ивашки.
- В Николаевской области за минувшие сутки под артиллерийскими обстрелами РФ находились Куцурубская община и акватория Очаковской общины. Пострадавших нет.
- В Днепропетровской области в ночь на 5 марта российские войска нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Никополю. Погибших и пострадавших нет.
Подполковник армии США в отставке Дэвид Слейтер арестован по подозрению в том, что он раскрыл секретную информацию о войне в Украине собеседнице на сайте знакомств. Об этом сообщает Минюст США.
Согласно обвинительному заключению, после отставки 63-летний Слейтер в качестве гражданского служащего работал на авиабазе ВВС США Оффатт (Омаха, штат Небраска), где находится Стратегическое командование (STRATCOM), отвечающее за ядерные силы США. У подполковника был доступ к секретной информации командования, среди прочего, он посещал брифинги, посвященные полномасштабному российскому вторжению в Украину.
По данным властей США, с февраля по апрель 2022 года Слейтер передавал секретную информацию, которую узнавал на брифингах, собеседнице на иностранном сайте знакомств, выдававшую себя за жительницу Украины.
Подполковник в отставке впервые предстанет перед судом 5 марта. Если Слейтера признают виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов.
Источники «Украинской правды» и «РБК-Украина» в военной разведке Украины подтверждают, что в ночь на 5 марта в результате удара морскими беспилотниками был поражен российский патрульный корабль «Сергей Котов».
По их словам, спецоперация была проведена при участии Главного управления разведки Минобороны Украины.
Российская сторона никак это не комментировала., однако в прокремлевских пабликах распространяются кадры вероятной атаки на корабль.
На Крымском мосту в Керченском проливе всю ночь было перекрыто движение
Проезд автотранспорта остановили в 00:35 по московскому времени. Движение возобновилось в 08:49 вторника.
Оператор железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс» сообщал, что из-за перекрытия движения проезда ожидают девять поездов: четыре — в Крым, пять — из Крыма.
В ночь на 5 марта жители Керчи и Феодосии сообщали о звуках взрывов в районе Крымского моста. В российских пабликах писали, что был атакован патрульный корабль Черноморского флота РФ проекта 22160 «Сергей Котов».
Официальной информации о произошедшем не поступало.
Франция не рассматривает возможность отправки своего военного контингента в Украину, сообщил президент Эммануэль Макрон в интервью чешскому изданию Novinky.cz.
В разговоре с журналистами Макрон напомнил, что 26 февраля на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран Евросоюза в Париже ему задали вопрос об отправке войск в Украину. Президент тогда ответил, что «ничего не исключено».
«Это не значит, что мы рассматриваем возможность отправки французских войск в Украину в ближайшем будущем, но мы начинаем обсуждение и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, прежде всего на украинской территории», — пояснил Макрон.
Президент также добавил, что всегда четко выражал позицию страны, согласно которой Франция не воюет с Россией и не стремится к эскалации конфликта.
В ночь на 5 марта российские войска атаковали Украину 22 ударными беспилотниками типа «Шахед», сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Дроны запускались из района Балаклавы в аннексированном Крыму.
Средства противовоздушной обороны Украины уничтожили 18 беспилотной в пределах Одесской области.
В результате атаки дронов были повреждены здания рекреационного объекта в Одесском районе, сообщают Силы обороны юга Украины. На месте попадания произошел пожар, его оперативно ликвидировали. Само оздоровительное учреждение не функционирует с самого начала полномасштабного российского вторжения.
В рекреационной зоне зафиксировано повреждение частного дома с причалом и хозяйственными постройками. По предварительным данным, пострадавших нет.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За минувшие сутки произошли 74 боевых столкновения. В общей сложности российские войска нанесли пять ракетных и 66 авиационных ударов, совершили 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям войск ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Ночью войска РФ в очередной раз атаковали Украину, применив 22 беспилотника типа «Шахед». Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 18 ударных дронов.
- За прошедшие сутки под авиационные удары попали населенные пункты Чуйковка Сумской области, Липцы, Варваровка, Нестерное, Колодязное, Кисловка, Митрофановка, Петропавловка Харьковской области; Твердохлебово, Новоегоровка, Белогоровка Луганской области; Терны, Новоселовка, Верхнекаменское, Константиновка, Нью-Йорк, Дружба, Северное, Семеновка, Новоселовка Первая, Яснобродовка, Нетайлово, Калиновое, Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Малиновка, Новоданиловка, Работино Запорожской области.
- Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
- В зоне ответственности оперативно-тактической группировки войск (ОСУВ) «Хортица» на купянском направлении против совершил семь атак в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области, пытаясь улучшить свое тактическое положение.
- На лиманском направлении ВСУ отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области.
- На бахмутском направлении силами обороны Украины отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Андреевка, Ивановское и Клещиевка Донецкой области.
- В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на авдеевском направлении украинские защитники отразили 28 атак РФ в районах населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тонечко, Первомайское, Невельское Донецкой области.
- На новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать российские войска в районах Георгиевки, Новомихайловки, Водяного, Пречистовки и Урожайного Донецкой области, где противник 22 раза пытался прорвать оборону войск ВСУ.
- На ореховском направлении противник совершил одну атаку в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
- В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции. Несмотря на значительные потери, противник не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки российские военные совершили два безуспешных штурмовых действия.
- Военные ВСУ продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии фронта.
- За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава и одной наземной станции управления БПЛА противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.
- Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем районам сосредоточения личного состава, одному средству противовоздушной обороны и шести артиллерийским средствам противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Сегодня 741-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня войны читайте здесь.