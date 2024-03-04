Война Семьсот сороковой день. Онлайн «Медузы»

В региональных администрациях Украины рассказали о последствиях российских атак, совершенных в минувшие сутки.

В Херсонской области под обстрел попали жилые кварталы населенных пунктов области, повреждены девять многоэтажных и 16 частных домов. В Херсоне повреждены административные здания. В области зафиксировали попадания в объект критической инфраструктуры, учебные заведения, пекарню и хозяйственные постройки. Один человек погиб.

В Донецкой области в течение 3 марта из-за российских обстрелов ранены 19 мирных жителей: 16 в Курахово и трое в Покровске.

В Харьковской области артиллерийским и минометным ударам ВС РФ подверглись около 15 населенных пунктов. Россия нанесла авиаудары по Волчанску, Синьковке, Великому Бурлуку. В Волчанске произошел пожар в частном доме, без пострадавших. В Великом Бурлуке из-за ударов повреждены складское помещение, а также четыре жилых дома, без пострадавших и погибших. В Купянском районе пострадал 60-летний мирный житель.

В Днепропетровской области вечером под российский обстрел попал Никопольский район. В результате удара дрона по Никополю повреждены почта, частный дом и автомобиль. В Марганце из-за артиллерийского обстрела повреждена линия электропередачи. Никто не пострадал.