Война Семьсот сороковой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 3 марта читайте здесь.
«Мир не должен игнорировать убийства наших детей». Андрей Ермак — об ударе по жилому дому в Одессе
«Мир не должен игнорировать убийства наших детей. Никто не может делать вид, что российские преступления можно не замечать. Мировой порядок держится на наказании преступников. Демократия держится на эмпатии, которой не существует у автократий. Одесса…», — написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак в телеграм-канале.
В региональных администрациях Украины рассказали о последствиях российских атак, совершенных в минувшие сутки.
В Херсонской области под обстрел попали жилые кварталы населенных пунктов области, повреждены девять многоэтажных и 16 частных домов. В Херсоне повреждены административные здания. В области зафиксировали попадания в объект критической инфраструктуры, учебные заведения, пекарню и хозяйственные постройки. Один человек погиб.
В Донецкой области в течение 3 марта из-за российских обстрелов ранены 19 мирных жителей: 16 в Курахово и трое в Покровске.
В Харьковской области артиллерийским и минометным ударам ВС РФ подверглись около 15 населенных пунктов. Россия нанесла авиаудары по Волчанску, Синьковке, Великому Бурлуку. В Волчанске произошел пожар в частном доме, без пострадавших. В Великом Бурлуке из-за ударов повреждены складское помещение, а также четыре жилых дома, без пострадавших и погибших. В Купянском районе пострадал 60-летний мирный житель.
В Днепропетровской области вечером под российский обстрел попал Никопольский район. В результате удара дрона по Никополю повреждены почта, частный дом и автомобиль. В Марганце из-за артиллерийского обстрела повреждена линия электропередачи. Никто не пострадал.
По данным Минобороны Украины, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию девяти областей Украины.
Всего из различных видов вооружений атакованы 110 населенных пунктов и 110 объектов инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, количество жертв уточняется.
В военной разведке Украины прокомментировали взрыв, произошедший на железнодорожном мосту в Самарской области.
«Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтверждает факт вывода из строя железнодорожного моста через реку Чапаевка», — говорится в сообщении ГУР.
Украинская разведка утверждает, что мост повредили, подорвав его силовые конструкции около 6 утра 4 марта.
«Железнодорожная ветка использовалась государством-агрессором для транспортировки военных грузов, в частности инженерных боеприпасов, произведенных заводом АО „Полимер“ в городе Чапаевск Самарской области», — заявили в ГУР.
Разведка считает, что из-за повреждений железнодорожный мост нельзя будет использовать несколько недель.
На территории «Петербургского нефтяного терминала» упал беспилотник, сообщил телеграм-канал Astra со ссылкой на источники.
По его данным, терминал атаковали 2 марта, а утром следующего дня на территории нашли беспилотник самолетного типа. Дрон был оснащен зарядом взрывчатого вещества весом около 20 килограмм, но, по данным источников, взрыва не произошло, пострадавших нет.
По данным Shot, беспилотник обезвредили на месте, все уцелевшие детали отправили на экспертизу.
Утром 2 марта в жилом пятиэтажном доме в Петербурге произошел взрыв из-за атаки беспилотника. За медицинской помощью обратились шесть человек.
Власти Ленинградской области сообщали, что в Ломоносовском районе региона сработала система ПВО.
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В России заочно арестовали бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, говорившего про необходимость убить «как можно больше» русских
Такое решение вынес Басманный районный суд Москвы. В отношении Врублевского расследуют уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.
Поводом для уголовного преследования стало интервью Врублевского, которое он дал в августе 2022 года. Тогда он, в частности, заявил: «Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям».
Россия с начала февраля потеряла 15 самолетов, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, выпущенном по итогам 3 марта.
«Нам удалось только за эту неделю сбить семь российских военных самолетов. Именно тех, которые сбрасывают эти бомбы и убивают. С начала февраля Россия потеряла 15 военных самолетов. Это правильная динамика их потерь», — заявил Зеленский.
Украинский OSINT-проект DeepState сообщает, что российские войска продвинулись в Новомихайловке Донецкой области и «продолжают закрепляться в руинах».
«Выбить их оттуда при такой линии соприкосновения будет практически нереально», — пишут участники проекта.
В Самарской области произошел взрыв на железнодорожному мосту, сообщают Mash и Baza.
По данным Baza, из-за подрыва опоры моста через реку Чапаевку на перегоне Звезда — Чапаевск повреждены металлоконструкция моста и заграждения. Предварительно, бетонная опора не повреждена. Движение четырех поездов приостановлено.
В Единой дежурно-диспетчерской службе Безенчукского района Самарской области сообщили РИА Новости, что на перегоне произошел «хлопок» (так власти РФ называют взрывы — прим. «Медузы»).
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли семь ракетных и 50 авиационных ударов, совершили 112 обстрелов из систем залпового огня.
- За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Лесное, Рожковичи, Дружба, Бобылевка, Кияница, Ямное Сумской области; Волчанск, Великий Бурлук, Синьковка Харьковской области; Надежда, Твердохлебово, Белогоровка Луганской области; Новое, Терны, Богдановка, Предтечино, Дружба, Александрополь, Покровск, Новобахмутовка, Орловка, Уманское, Первомайское, Нетайлово, Курахово, Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Верхняя Терса, Работино Запорожской области.
- Под артиллерийским огнем оказались более 80 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
- За минувшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Вооруженные силы Украины отбили атаки российских войск в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, Белогоровка Луганской области, Терны, Верхнекаменское, Богдановка, Ивановское, Андреевка, Бердычи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка Донецкой области, а также в районе Работино Запорожской области.
- В течение суток авиация ВСУ нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава ВС РФ.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 740-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В этой трансляции мы будем следить за войной и связанными с ней событиями.