Шольц объяснил отказ от передачи Украине ракет Taurus тем, что они могут долететь до Москвы
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает против поставок Украине крылатых ракет Taurus, так как дальность их действия позволяет поразить цели в Москве. Его слова приводит Tagesschau.
Он напомнил, что дальность этих ракет составляет 500 километров и «при неправильном использовании они могут поразить конкретную цель где-нибудь в Москве».
По словам канцлера, Великобритания и Франция, которые уже поставили Украине крылатые ракеты, «позаботились о том, чтобы знать, где точно они приземлятся». В случае с Германией и поставкой Taurus это также означало бы участие немецких военных в запуске ракет.
«А я думаю, что это исключено», — пояснил Шольц.
Он добавил, что его «раздражает» критика в адрес Германии из-за Taurus, так как умалчивается тот факт, что Берлин поставляет Киеву гораздо больше оружия, чем большинство других стран.
Олаф Шольц не раз говорил, что выступает против поставок ракет Taurus. В конце февраля он утверждал, что этот вопрос «не стоит на повестке дня». По его мнению, Украине в первую очередь не хватает боеприпасов, а вопрос о поставке ракет Taurus «не имеет решающего значения».
20 февраля правящая коалиция Германии (включает Социал-демократическую партию, «Зеленых» и Свободную демократическую партию) подготовила резолюцию о дополнительных поставках Украине дальнобойных систем вооружения. Напрямую ракеты Taurus в документе не упоминались, хотя и подходили под описание.
Ракеты Taurus способны поражать цели на расстоянии около 500 километров — и это может дать возможность ВСУ наносить удары по целям в глубине территории России. Дальность французских Scalp и британских Storm Shadow, уже поставленных Украине, меньше — около 250 километров.