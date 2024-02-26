Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против поставок крылатых ракет Taurus Украине из-за опасений вовлечения страны в войну.

«Мы не должны быть ни в каком месте связаны с целями, которых достигает эта система [Taurus]», — цитирует издание Focus Online слова Шольца на конференции главных редакторов Немецкого агентства печати (DPA).

По словам канцлера, вариант поставки этих ракет в Украину «не стоит на повестке дня». «Эта ясность также необходима. Я удивлен, что некоторые люди даже не задумываются о том, может ли то, что мы делаем, в каком-то смысле привести к участию [Германии] в войне», — добавил Шольц.

Он отметил, что ракеты Taurus имеют очень большую . Дальнобойные ракеты Украине ранее также поставили Франция и Великобритания, но по словам Шольца, в Германии такой же механизм контроля целей, который применяют эти страны, невозможен. «Это знают все, кто имел дело с этой системой», — сказал Шольц.

По его мнению, Украине в первую очередь не хватает боеприпасов, но вопрос о поставке ракет Taurus «не имеет решающего значения».

20 февраля правящая коалиция Германии (включает Социал-демократическую партию, «Зеленых» и Свободную демократическую партию) подготовила резолюцию о дополнительных поставках Украине дальнобойных систем вооружения. Напрямую ракеты Taurus в документе не упоминались, хотя и подходили под описание. Парламент поддержал эту резолюцию.

Вместе с этим Бундестаг отклонил предложение оппозиционного блока ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз) с прямым призывом о поставках ракет Taurus Украине. Против него проголосовали 480 депутатов, в поддержку выступили 182 депутата.

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