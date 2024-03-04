«Важные истории»: связанный с Ротенбергами чиновник из РЖД спонсирует батальон футбольных фанатов, воюющих в Украине

Начальник службы безопасности РЖД Виктор Шендрик спонсирует добровольческий отряд российских футбольных фанатов «Эспаньола», который воюет в Украине. Об этом «Важным историям» рассказали три источника, которые знают Шендрика.

«„Эспаньолу“ создавали фанаты, в основном „Спартака“, потом туда подтянулись Ротенберги с идей подмять ЧВК (в феврале 2023 года „Эспаньола“ назвала себя ЧВК — прим. „Медуза“) под себя, — заявил один из собеседников „Важных историй“. — Сейчас многие крупные компании создают свои частные армии, и братья хотят на основе „Эспаньолы“ сделать свою частную армию. Они поставили этим заниматься Виктора, потому что он долгое время работал в их службе безопасности и служил в „Вымпеле“ — то есть по его линии история».

Шендрик служил в спецподразделении ФСБ «Вымпел» и занимался бизнесом вместе с Аркадием и Борисом Ротенбергами — друзьями президента РФ Владимира Путина. С 2016 года он работает начальником службы безопасности РЖД.

«Важные истории» утверждают, что Ротенберги, компании которых входят в число ключевых подрядчиков РЖД, «внедрили» Шендрика в руководство госкомпании. По данным издания, в 2021 году чиновник заработал больше двух миллиардов рублей.

Батальон «Эспаньола» входит в состав подконтрольной Минобороны . Батальон был организован российскими футбольными хулиганами. Некоторые его бойцы открыто придерживаются неонацистских взглядов.

В состав «Эспаньолы» входят подразделения разведки, штурмовиков, артиллерии, радиоэлектронной борьбы, беспилотных летательных средств, снайперов. «Важные истории» сообщали, что «Эспаньола» набирала женщин в штурмовые отряды для участия в войне в Украине.

На стороне России в Украине, помимо регулярных воинских частей, воюют разрозненные добровольческие отряды и группы наемников. Как рассказывала «Русская служба Би-би-си», власти РФ пытались объединить их под началом более крупных структур, главные из которых — армейская система БАРС и ЧВК «Редут».