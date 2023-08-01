«Важные истории»: компании Дерипаски, Михельсона и Гуцериева нанимают добровольцев, которые едут на войну России с Украиной

Компании российских миллиардеров Олега Дерипаски, Леонида Михельсона, Сергея Гордеева и Михаила Гуцериева оформляют к себе на работу добровольцев, которые едут на войну России с Украиной. Об этом говорится в расследовании «Важных историй».

Один из добровольцев, с которыми поговорили журналисты — Игорь Сергиенко с позывным Шершень. Сейчас он является командиром взвода в батальоне «Сокол». Его зарплата состоит из двух источников — 200 тысяч рублей в месяц платит по контракту Минобороны РФ, а еще 100 тысяч — некий спонсор («компания ВПК»).

Что это за спонсор, ни Сергиенко, ни рекрутер, с которым также поговорили журналисты, не пояснили. «Важные истории» обратили внимание на телефонные номера, которые «Сокол» указывает для желающих записаться на войну. Они принадлежат компании «Русал менеджмент» — «дочке» «Русала» Олега Дерипаски. На эту же компанию записан номер, который рекрутер дал «Важным историям» для решения вопросов по дальнейшему трудоустройству.

«Мы сначала трудоустраиваем [в нашу компанию] за день до заключения контракта [с Минобороны], а потом приостанавливаем трудовой договор, и у нас появляется основание для выплаты премий своему сотруднику, который пошел на СВО. Такая схема», — рассказал рекрутер.

Журналисты выяснили, что Сергиенко с октября 2022 года оформлен в частное охранное предприятие «Руслан», в банковской выписке которого указывается, что компания содержит наемников. Как пишут «Важные истории», единственными клиентами ЧОПа в прошлом году были две аффилированные с Дерипаской компании.

«Оформляет» добровольцев и производитель природного газа «Новатэк», основные владельцы которого — миллиардеры Леонид Михельсон и друг Владимира Путина Геннадий Тимченко, сообщает издание. Один из добровольцев дал «Важным историям» телефон своего рекрутера. Номер принадлежит Андрею Васильеву — генеральному директору ЧОП «Сатурн-1», который был основан «Новатэком». Сейчас он ему формально не принадлежит, но в 2022 году ЧОП получил от структур Михельсона почти всю выручку, в том числе от московского культурного центра «ГЭС-2».

Рекрутер рассказал «Важным историям», что выплаты добровольцам идут через фонд «Мужество». Он был зарегистрирован в сентябре 2022 года, а почти все пожертвования пришли от «Новатэка» — это более 200 миллионов рублей.

«Важные истории» также пишут, что добровольцев нанимают застройщики — ПИК Сергея Гордеева (через дочернюю компанию) и «Моспромстрой» Михаила Гуцериева.

«Новатэк», ПИК и «Моспромстрой» на запросы «Важных историй» не ответили. В «Русале» заявили, что компания не имеет отношения к деятельности добровольческих структур и про использование ее телефонных номеров сторонними организациями ничего не знает. Издание также отмечает, что, несмотря на персональные санкции против бизнесменов, сами компании не находятся под ограничениями западных стран.

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Фото на обложке: Александр Неменов / AFP / Scanpix / LETA