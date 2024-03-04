Житель Челябинска, вернувшийся с войны, убил бывшую жену. В это время в квартире находился ребенок, а полицейские пытались вскрыть дверь

Металлургический районный суд Челябинска арестовал участника войны в Украине Никиту Сидорова по подозрению в убийстве бывшей жены, сообщает местное издание «Челябинск онлайн».

По данным издания, убийство произошло в ночь на 25 февраля. Тогда Сидоров, с 23 февраля отмечавший День защитника Отечества, вернулся домой, но там была его бывшая жена Наталья (издание не называет ее фамилии) с их трехлетним сыном, которая не пустила его в квартиру. В итоге, как рассказала соседка, Сидоров залез в квартиру через балкон.

«Уже в половине второго примерно я прилегла, но уснуть не могла. И вдруг слышу, такой звук идет, как будто на балкон лезут или что-то бросают в него. Потом слышу женский голос: „А! Помогите!“. Потом снова грохот с улицы, как будто балкон ломают или окно. Страшнейший звук! Я попробовала выглянуть, но на улице темно, ничего не видно. Слышу только его голос и ее голос, но так, как будто она хочет кричать, а он ей затыкает рот», — рассказала собеседница издания.

По словам соседки, примерно в это время на лестничной клетке появились полицейские, которых вызвала сама Наталья. «Я выглянула, говорю: „Ребята, он как будто бьет ее на балконе“. А мне один из них отвечает: „Нет, не на балконе. Она уже здесь, в комнате“. И пока я в подъезде стояла, прям слышно было, как она кричала „Помогите“. Это было уже при полиции», — добавила соседка.

В местном управлении МВД изданию сообщили, что диспетчерская служба приняла вызов в 1:10, а сотрудники правоохранительных органов прибыли на место через 35 минут. На стук и звонки полицейских никто не отреагировал. Еще через 45 минут на место прибыли сотрудники МЧС, которые вскрыли дверь.

«В помещении полицейские обнаружили тело женщины без признаков жизни. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали находившегося в квартире мужчину», — заявили в управлении МВД. В ведомстве добавили, что начали проверку в отношении сотрудников полиции Металлургического района на предмет своевременности принятия мер реагирования.

Как отмечает издание, соседи согласились рассказать о произошедшем исключительно на условиях анонимности, поскольку открыто конфликтовать с Сидоровым они «побаиваются». «Пьяный он дурной становится. Он тут все время воевал, даже с друзьями дрался. Когда трезвый — человек как человек, спокойный парень, а как выпьет, так все», — заявила собеседница издания.

По словам соседей, Наталья начала жить с Сидоровым еще до войны. При этом, как рассказала собеседница издания, они нередко ссорились и дрались. После вторжения российских войск в Украину Сидоров записался на войну добровольцем. Вернувшись, он некоторое время жил вместе Натальей и их сыном, но в феврале они расстались. Почему женщина решила приехать домой к Сидорову, соседи не знают. «Я вообще удивляюсь, почему она не ушла в этот день. Она же прекрасно видела, в каком он состоянии. Осталась с маленьким ребенком, прекрасно зная, какой он [под алкоголем] дурной. Жалко, конечно — он молодой, она молодая», — сказала соседка.

По данным издания, Наталью похоронили 28 февраля.

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