Строитель написал в газету о вилле Дмитрия Киселева в Крыму. Киселев расценил это как вымогательство, статья исчезла

Крымский общественник заявил, что тираж местной газеты с его статьей изъяли из продажи по приказу Дмитрия Киселева

Строитель Владимир Мазурин, который в последние годы живет в Феодосии, написал в номер местной еженедельной газеты «Город-24» от 23 сентября статью под названием «Чародеи оползневого склона». По словам Мазурина, весь тираж издания был изъят из продажи и уничтожен, а с сайта издания материал удалили. Мужчина сказал «Новой газете», что сделано это было по распоряжению главы государственного информагентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.

Фотографию материала 30 сентября опубликовали в телеграм-канале «Крымский канал». В статье Мазурин рассказывает, что в 2015–2016 годах руководил реконструкцией виллы под Коктебелем. Реконструкция шла сложно: по словам автора материала, из-за ошибок предыдущих строителей. Мазурин отмечает, что просил заказчика и авторов проекта «повысить жесткость металлокаркасов», однако заказчик делать это отказался. По словам строителя, он «исправил ситуацию самостоятельно», однако для того, чтобы конструкция дома потеряла устойчивость и сползла по склону на находящиеся ниже жилые дома, достаточно будет небольшого сейсмического толчка.

Имя заказчика Мазурин в статье не называет. Журналистам строитель рассказал, что им был Киселев.

«С газетой „Город-24“ я сотрудничаю на абсолютно безвозмездной основе более полугода. Я там опубликовал 20 статей о жизни с сахарным диабетом, потому что я сам диабетик, — рассказывает Мазурин „Медузе“. — Потом мне сказали — вы так хорошо пишете, можете о чем-то другом написать? Я говорю — пожалуйста, у меня есть рассказы о стройке, хотите? Все рассказы у меня обезличены, упоминаний о владельце нет никогда. И когда вышел этот очередной рассказ, то начался пипец, который мы сейчас имеем».

По словам Мазурина, на следующий день после публикации материала, 24 сентября, «поступил звонок из Москвы: продажи прекратить, номер изъять, редактора — уволить». Мазурин утверждает, что главного редактора газеты Елену Войтову заставили за собственные деньги выкупить весь тираж из розничной продажи, а затем уволили. «Средняя зарплата в городе — 12 000 рублей, в том числе у главного редактора, — рассказывает строитель. — Как она нашла деньги — не знаю. Я знаю, что положение там отчаянное. Она единственный кормилец в семье».

Действительно ли тираж был изъят — неясно. Никаких подтверждений этой информации нет

Подтвердить рассказ Мазурина «Медуза» не смогла. Ни сама Войтова, ни владелец «Города-24» Максим Онищенко не ответили на сообщения, посланные им в «ВК». По телефону редакции «Города-24» корреспонденту «Медузы» сообщили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения об изъятии тиража, и посоветовали поговорить с начальством, заодно сообщив, что его нет на месте.

В ответ на просьбу корреспондента «Медузы» связать его с Войтовой Мазурин дал телефон Геннадия Усова, сообщив, что тот представляет интересы редактора, которая находится в стрессовом состоянии. Усов в разговоре с «Медузой» сообщил, что не может «досконально подтвердить» изъятие тиража. В ответ на просьбу связаться с Войтовой Усов сказал, что «пообщался с ней, она вообще [не хочет общаться]» и «хотела бы, чтобы все эти комментарии давал [Мазурин]». Себя он охарактеризовал как председателя местного отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил России.

Сам Дмитрий Киселев в разговоре с «Медузой» подтвердил, что знаком с Мазуриным, однако заявил, что не участвовал в изъятии тиража. По словам телеведущего, Мазурин прислал ему статью 23 сентября — и Киселев, несмотря на отсутствие в тексте своего имени, расценил это как вымогательство, сочтя, что «все знают, о чем идет речь», поскольку он «строил дом 15 лет». Как рассказывает Киселев, он написал заявление в полицию. «Я сказал: пожалуйста, разберитесь, что происходит, — говорит телеведущий. — А когда я пошел в милицию, газета, наверное, приняла собственное решение в этом не участвовать. Но я к этому не имею отношения».

Мазурин давно знаком с Киселевым. Он говорит, что телеведущий не заплатил ему денег за реконструкцию виллы

Как рассказывает Владимир Мазурин, в Феодосию он переехал в 2015 году «по приказу Дмитрия Константиновича [Киселева]». Строитель утверждает, что ремонтировал квартиру телеведущего на Цветном бульваре и строил для него виллу в Коктебеле. «Я у него дома на семейных праздниках сидел», — добавляет Мазурин.

По словам Мазурина, приехав на объект, он обнаружил, что «дом ползет»: «Есть перекосы в фундаменте, трещины в стенах, есть перекосы в окнах». Строитель объясняет это халатностью людей, строивших дом в середине 2000-х: он считает, что те «украли всю арматуру» и «плохо сделали канализацию». Как рассказывает Мазурин, после проведенной им реконструкции (строители построили новый корпус и вторую террасу) площадь виллы составляет 600 квадратных метров — вместо исходных 250. «[Киселев] там живет, когда сезон; его семья — начиная с мая, — рассказывает Мазурин. — Он же у нас невыездной, иметь виллу во Франции он не может, но отдыхать приезжает в Крым».

«Когда я [Киселеву] стал сдавать объект в июле 2016 года, он мне заявил: „Володя, вы меня обокрали, я вам ничего не заплачу. Из Крыма проваливайте, вы здесь работу не найдете, я об этом побеспокоюсь“. Это вместо денег и спасибо. Я действительно не получил ни копейки и не могу найти здесь работу, — продолжает Мазурин. — Но из Крыма я не уехал, хотя все мои родственники в Москве. Я подал иск на 10 миллионов рублей [к Киселеву]». По словам мужчины, сейчас он живет на пенсию по инвалидности; кроме того, ему помогает девушка, с которой он познакомился, и два сына.

Как рассказывает Мазурин, после расставания с Киселевым он возглавил общественный проект местного отделения «Единой России» «За наш Крым» (публикации Мазурина на сайте «Города-24» подтверждают эту информацию), однако и там получилось не очень. Строитель утверждает, что чиновники его не поддерживали, а когда он решил устроить общественный контроль региональной программе благоустройства, с ним вообще перестали общаться. «Городу Феодосии выделили 9 миллионов рублей для реконструкции одного двора. Я выяснил, что половина денег откровенно украдена, о чем и рассказал, — говорит Мазурин. — После этого я стал абсолютно нерукопожатным». Как утверждает строитель, сейчас он «создал вокруг себя группку людей, которые тоже думают, что с этим надо как-то заканчивать — иначе рано или поздно нам будет плохо просто всем».

Киселев называет Мазурина мошенником. Он подал заявление в полицию о вымогательстве

Сам Дмитрий Киселев сказал «Медузе», что начал строить виллу еще в 2003 году — когда работал на Украине. «Живем открытой жизнью, — говорит телеведущий. — У нас единственный дом в Крыму, где нет забора. В строительстве действительно были какие-то ошибки, мы их поправили, они не драматичные. Ошибки всегда есть».

Телеведущий подтверждает, что Мазурин делал ему ремонт в Москве и участвовал в реконструкции виллы, однако считает строителя мошенником. «Он пытался строить дом, потом сбежал, не достроив, не сдав объект, — говорит Киселев. — Сейчас он открыл школу диабета в Крыму, не обладая квалификацией и дипломом. Он вымогает у меня деньги». Глава «России сегодня» рассказывает, что Мазурин «вымогал» у него 13 миллионов рублей, утверждая, что пойдет в суд, но так и не пошел, поскольку «там никаких оснований нет».

«Я мечтаю увидеться с ним в суде, — говорит Киселев. — Ему уже звонил оперуполномоченный по моему заявлению. Он сказал, мол, у меня нет никаких документов, они у моего адвоката. Адвокат не берет трубку, скрывается — все как мы любим».

«Я не знаю, что он имеет в виду, — отвечает на это Мазурин. — Никаких денег за статью я не получал, я общественник. Что я имею в виду — я знаю. А вот что он имеет в виду — мне сложно представить. Ну, может, хоть встретимся теперь. Два года не встречались».