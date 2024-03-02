Маргарита Симоньян опубликовала разговор немецких военных с обсуждением поставок Украине ракет Taurus и ударов по Крымскому мосту. Немецкие СМИ считают запись подлинной Олаф Шольц назвал возможную утечку «очень серьезным вопросом»

Взрыв на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Российские власти заявляли, что подрыв моста организовали украинские спецслужбы AP / Scanpix / LETA

Главный редактор RT, пропагандистка Маргарита Симоньян утром 1 марта заявила, что «товарищи в погонах» передали ей аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры бундесвера (Вооруженных сил Германии) якобы обсуждают, «как они будут бомбить Крымский мост». «И как бы им так половчее это сделать, чтобы при этом их Шольц мог продолжать говорить, что его хата с краю. Заодно офицеры бундесвера палят амеров и бритишей, походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно», — написала Симоньян. Она задалась вопросом, «не пора ли уже сейчас России деятельно напомнить Германии, чем взрывы русских мостов закончились для Германии в прошлый раз».

Позже она опубликовала расшифровку записи (на русском языке) и саму 38-минутную запись, на которой участники разговора общаются друг с другом на немецком языке. Главред RT заявила, что разговор состоялся 19 февраля. Симоньян утверждает, что на записи — разговор между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франком Грефе, инспектором BBC Инго Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Штефаном Фенске и Фроштедте (его имя не указано).

Согласно расшифровке, участники разговора обсуждают возможную поставку дальнобойных крылатых ракет в Украину. Один из них говорит, что «министр обороны [Борис] Писториус намерен тщательно проработать вопрос поставок ракет Taurus» в Украину.

Кроме того, они обсуждают, в какие сроки удастся поставить Taurus в случае, если канцлер Германии Олаф Шольц примет такое решение. Для использования систем Taurus украинским военным необходимо пройти обучение, говорится в расшифровке. Собеседники обсуждают, где оно может проходить и как в этом будут задействованы вооруженные силы Германии.

Люди на записи также обсуждают различные цели, которые украинцы могли бы атаковать с помощью Taurus, в том числе упоминают склады боеприпасов и «мост на востоке» — вероятно, речь именно о Крымском мосте. «Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет», — говорит, согласно расшифровке, один из участников беседы. Ему отвечают, что «есть мнение, что Taurus это удастся, если использовать французский истребитель Dassault Rafale».

На записи, согласно расшифровке, один из собеседников отмечает, что «нужно следить, чтобы с самого начала не было формулировок, делающих нас стороной конфликта».

Симоньян в своем посте писала, что офицеры обсуждают, «как они будут бомбить» Крымский мост. На самом деле, как отмечает Der Spiegel, в разговоре идет речь о том, как Украина будет использовать ракеты Taurus, если Германия все же решит их поставить.

Канцлер Германии Олаф Шольц не раз говорил, что выступает против поставок ракет Taurus. В конце февраля он утверждал, что этот вопрос «не стоит на повестке дня». По его мнению, Украине в первую очередь не хватает боеприпасов, а вопрос о поставке ракет Taurus «не имеет решающего значения». Позже он добавлял, что выступает против поставок Украине ракет Taurus, так как дальность их действия позволяет поразить цели в Москве.

Подлинность записи

Первоначальный анализ записи показывает, что она может быть подлинной, пишет Der Spiegel. Издание отмечает, что онлайн-встреча офицеров проходила не по защищенной линии, а «относительно легко прослушиваемой» платформе . Один из участников беседы находился в Сингапуре и, вероятно, участвовал в ней через мобильный телефон. Это, как подчеркивает Spiegel, нарушает правила бундесвера, которые предписывают использовать для таких обсуждений зашифрованную линию связи.

Spiegel также отмечает, что многие виртуальные встречи в бундесвере проводятся в WebEx, так как пользоваться зашифрованными средствами связи «сложнее».

Представитель Минобороны Германии днем 2 марта подтвердила, что секретный разговор вооруженных сил Германии действительно прослушивался. «В настоящее время мы не можем сказать с уверенностью, были ли внесены изменения в записанную или расшифрованную версию, которая распространяется в социальных сетях», — заявила представитель ведомства.

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Реакция в Германии

Министерство обороны Германии объявило о начале проверки. Как пишет DW, ведомство проверяет сообщения «о возможном противозаконном перехвате онлайн-конференции» высокопоставленных офицеров военно-воздушных сил Германии. «Федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) приняло все необходимые меры», — сказали в Минобороны.

«Если эта история подтвердится, это будет весьма проблематичным инцидентом. Возникает вопрос, является ли это разовым событием или структурной проблемой безопасности», — заявил в комментарии изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) председатель комитета бундестага по контролю за деятельностью спецслужб Константин фон Ноц.

Канцлер Германии Олаф Шольц также прокомментировал публикацию Симоньян. Он отметил, что произошедшее — «очень серьезный вопрос». «И именно поэтому сейчас важно очень тщательно, очень интенсивно, очень быстро прояснить обстоятельства дела. Это нужно сделать обязательно», — сказал он 2 марта во время визита в Ватикан.

Реакция в России

МИД России потребовал от Германии «объяснений». «Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить. Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины», — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москве «доподлинно» известно об участии военнослужащих стран НАТО в войне в Украине, которые «маскируются то под наемников, то под людей, не принадлежащих вооруженным силам альянса». «Не знаю, как это назвать, но лицо наших натовских коллег полностью „в пуху“. Посмотрим, как они будут объясняться со своим населением», — сказал Лавров.

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