Архитектор отсудил у Дмитрия Киселева 2,6 миллиона рублей за реконструкцию виллы в Коктебеле. Телеведущий обвинял его в вымогательстве

Королёвский городской суд Московской области частично удовлетворил иск архитектора Владимира Мазурина из Крыма, поданный к телеведущему Дмитрию Киселеву, сообщает «Новая газета».

Архитектор требовал от Киселева 5,8 миллиона рублей, поскольку, по его словам, телеведущий не заплатил ему за реконструкцию виллы в Коктебеле. Суд посчитал, что Киселев должен выплатить 2,6 миллиона рублей.

Представители Киселева обжалуют решение суда. Они предупредили, что могут подать к Мазурину встречный иск, поскольку тот не выполнил работу в полном объеме.

Владимир Мазурин осенью 2018 года опубликовал статью в крымской газете «Город24» о реконструкции дома Дмитрия Киселева в Коктебеле почти за 200 миллионов рублей. Он утверждал, что из-за нарушений коттедж Киселева, расположенный на холме, мог обрушиться на дома, построенные ниже.

После публикации статьи весь тираж газеты «Город24» изъяли из продажи «после звонка из Москвы», а главного редактора издания Елену Войтову уволили. Тогда же Дмитрий Киселев сообщил, что подал заявление в полицию на Владимира Мазурина. Телеведущий обвинил его в вымогательстве.

Подробнее о вилле Дмитрия Киселева Строитель написал в газету о вилле Дмитрия Киселева в Крыму. Киселев расценил это как вымогательство, статья исчезла