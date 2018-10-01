Дмитрий Киселев обвинил автора статьи о его доме в Коктебеле в вымогательстве. И подал заявление в полицию

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев подал заявление в полицию на журналиста газеты «Город24» Владимира Мазурина, который сообщил о реконструкции его дома в Коктебеле почти за 200 миллионов рублей.

Киселев заявил радиостанции «Говорит Москва», что Мазурин — «просто мошенник», который «вымогает деньги». По его словам, документы на дом находятся «в образцовом порядке».