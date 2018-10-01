Дмитрий Киселев обвинил автора статьи о его доме в Коктебеле в вымогательстве. И подал заявление в полицию
Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев подал заявление в полицию на журналиста газеты «Город24» Владимира Мазурина, который сообщил о реконструкции его дома в Коктебеле почти за 200 миллионов рублей.
Киселев заявил радиостанции «Говорит Москва», что Мазурин — «просто мошенник», который «вымогает деньги». По его словам, документы на дом находятся «в образцовом порядке».
Владимир Мазурин утверждал в статье в газете «Город24», что из-за нарушений коттедж Дмитрия Киселева, расположенный на холме, мог обрушиться на дома, построенные ниже. Мазурин отмечал, что хозяин особняка отказался укрепить конструкции.
После публикации статьи весь тираж газеты «Город24» изъяли из продажи «после звонка из Москвы», а главного редактора издания Елену Войтову уволили, сообщил Мазурин телеканалу «Дождь».
Дмитрий Киселев говорил в интервью телерадиокомпании «Крым», что купил земельный участок за 10 тысяч долларов, после чего ему запретили строительство, так как земля расположена на месте активного оползня. Киселев начал строительство, когда украинские власти предложили укрепить участок.