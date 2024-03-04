В Самарской области в результате взрыва поврежден железнодорожный мост

В Самарской области поврежден железнодорожный мост через Чапаевку, сообщат телеграм-каналы Baza и Mash. Местное издание 63.ru пишет, что на перегоне Звезда — Чапаевск произошел взрыв.

По данным телеграм-канала «112», повреждены металлоконструкции и ограждения моста. Бетонная опора, предварительно, не повреждена, отмечает Baza. Место, где произошел взрыв, оцеплено. Там, сообщает 63.ru, работают сотрудники Росгвардии и саперы.

В Единой дежурной диспетчерской службе Безенчукского района заявили РИА Новости, что на железнодорожном перегоне Звезда-Чапаевск произошел «хлопок».

В результате происшествия задержаны три пассажирских поезда, которые ехали из Москвы, и одна электричка. Пострадавших нет, пути целы, утверждает «112». Официально о пострадавших не сообщается.

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