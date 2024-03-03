Война Семьсот тридцать девятый день. Онлайн «Медузы»

В Одессе при разборе завалов жилого дома нашли тело десятого погибшего. Это маленький ребенок

Рядом с телом женщины, извлеченной из-под обломков с утра и ставшей девятой жертвой удара по жилому дому в Одессе, обнаружено тело погибшего младенца, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

По предварительным данным, как пишет Кипер, ребенку не было года.

Поисковые работы все еще продолжаются.