Война Семьсот тридцать девятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 2 марта читайте здесь, фотографии предыдущего дня войны смотрите здесь.
В Днепре после ракетного удара начался пожар. Пострадавших нет, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
Спасатели потушили возникший на месте удара огонь.
Также российские войска атаковали дроном-камикадзе Никополь и обстреляли Мировскую и Красногригорьевскую общины, заявил Лысак. В результате обстрела в одной из общин был поврежден дачный дом.
В Одессе при разборе завалов жилого дома нашли тело десятого погибшего. Это маленький ребенок
Рядом с телом женщины, извлеченной из-под обломков с утра и ставшей девятой жертвой удара по жилому дому в Одессе, обнаружено тело погибшего младенца, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
По предварительным данным, как пишет Кипер, ребенку не было года.
Поисковые работы все еще продолжаются.
Губернатор Ленинградской области накануне вечером сообщил, что в Ломоносовском районе сработала система ПВО, в результате чего над Финским заливом «поражены воздушные цели».
О последствиях работы ПВО Дрозденко не сообщил. Он опубликовал скриншот, на котором, как утверждается, запечатлен момент поражения воздушной цели. На нем видно вспышку в небе и стоит время и дата, однако нижняя часть фотографии размыта, понять, где это происходит, затруднительно.
«Русская служба Би-би-си» обратила внимание, что Дрозденко отредактировал свой пост, в котором он сообщал о поражении воздушных целей, и заменил этим скриншотом видео, выложенное им ранее. Первым это заметил телеграм-канал Baza. В комментариях пользователи предположили, что по видео можно было вычислить местоположение комплекса ПВО.
Зеленский заявил, что у главкома ВСУ есть карт-бланш на любые кадровые изменения в армии
«Каждый день главком и командующие на фронте, именно там, где нужно. У главкома — карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах — любые. Все украинские командиры должны знать фронт, чувствовать фронт — реальные потребности. Должны реально быть с солдатами, сержантами», — сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.
- Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил, что примет «кадровые решения» в отношении командиров бригад на восточном фронте.
- По словам Сырского, ему стало понятно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой «одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим — нет».
- 29 февраля Сырский заявил о «просчетах» отдельных командиров во владении обстановкой и оценке противника на авдеевском направлении, что повлияло на «устойчивость обороны».
Минобороны России заявило о 38 сбитых над Крымом беспилотниках
В ночь на 3 марта над территорией Крыма российские силы ПВО сбили 38 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.
Крымские паблики писали о взрывах, которые были слышны ночью в Феодосии в районе нефтебазы. О повреждениях в результате атаки не сообщается.
В Одессе под завалами разрушенного ударом беспилотника жилого дома нашли тело девятой жертвы
Число погибших при ударе по жилому дому в Одессе увеличилось до девяти человек. Спасатели извлекли тело девятой жертвы из-под завалов жилого дома, разрушенного ударом беспилотника в ночь на субботу.
В городе и области объявлен траур. Поисковые операции продолжаются, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.
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