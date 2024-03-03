Число погибших в результате удара беспилотника по жилому дому в Одессе выросло до 10 человек. Среди погибших трое детей

Из-под завалов жилого дома в Одессе, в который в ночь на 2 марта врезался российский беспилотник, извлекли тела еще двух погибших — женщины и ребенка, сообщил глава региона Олег Кипер. По его данным, ребенку «не было еще и года».

Таким образом, количество жертв выросло до 10 человек, включая троих детей. Ранее было известно о гибели трехлетнего ребенка и младенца (по одним данным ему было три месяца, по другим — четыре месяца) вместе с его матерью.

Поисково-спасательная операция продолжается.

В результате попадания беспилотника в девятиэтажный дом в Одессе в ночь на 2 марта частично обрушился один из подъездов. Погибли в том числе трехлетний ребенок и трехмесячный младенец и его мать.

В Одессе и области 3 марта объявлено днем траура по погибшим в результате российской атаки, сообщил глава региона Олег Кипер.