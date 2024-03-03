В Одессе под завалами дома, разрушенного в результате удара российского беспилотника, найдены тела еще двоих погибших детей

Спасатели, разбирающие завалы жилого дома, разрушенного в результате удара российского беспилотника в ночь на 2 марта, обнаружили тела еще двоих погибших детей.

Как сообщил глава региона Олег Кипер, погибли 10-летний Сергей и его 8-летняя сестра Злата. Ранее были найдены тела матери погибших детей Татьяны Кравец, ее мужа Олега и их семимесячной дочери Лизы.

В результате удара беспилотника в жилой дом в Одессе также погибли трехлетний Марк и его отец Виталий, мать мальчика Анастасия в тяжелом состоянии находится в больнице. Еще один ребенок, которому не исполнилось и года, погиб вместе со своей матерью (их имена на момент публикации новости еще не были известны).

Всего, по данным на вечер 3 марта, в Одессе из-за удара российского дрона по жилому дому были убиты 12 человек. Поисково-спасательная операция пока не завершена.

Российский беспилотник в ночь на 2 марта врезался в девятиэтажный жилой дом, разрушив один из подъездов.

В Одессе и области 3 марта объявлено днем траура по погибшим в результате российской атаки.

В Москве к памятнику Лесе Украинки принесли цветы и игрушки в память о погибших в Одессе детях, сообщает RusNews.

Хроника войны. Фотографии 2 марта 2024 года

Российский беспилотник разрушил часть дома в Одессе. Погибли десять человек, в том числе трое детей Семьсот тридцать восьмой день войны. Фотографии

Хроника войны. Фотографии 2 марта 2024 года

Российский беспилотник разрушил часть дома в Одессе. Погибли десять человек, в том числе трое детей Семьсот тридцать восьмой день войны. Фотографии