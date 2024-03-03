Москалькова заявила, что Украина готова принять тела погибших при крушении Ил-76. Власти РФ утверждают, что на борту находились 65 украинских пленных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что Украина согласилась принять тела погибших при крушении Ил-76 под Белгородом. Российская сторона утверждает, что на борту самолета находились 65 украинских пленных.

По словам Москальковой, 29 февраля у нее были контакты по этому вопросу с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцом, который подтвердил готовность Украины принять тела.

Когда может состояться передача тел, Москалькова не уточнила. На вопрос госагентства, есть ли какие-либо препятствия для передачи тел или же все зависит только от воли двух сторон, омбудсмен ответила: «Воля со стороны России есть».

Военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит 24 января в районе села Яблоново в Белгородской области. Минобороны России утверждало, что на борту были 65 украинских военнопленных, которых везли для обмена, и назвало крушение терактом, обвинив в нем Украину.

В свою очередь власти Украины подтвердили, что обмен пленными готовился, но указали, что у них нет данных о том, были ли на борту военнослужащие ВСУ. Позднее украинская сторона ставила под сомнение, как информацию о пленных на борту, так и заявления о том, что при крушение Ил-76 погибли десятки человек.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в начале февраля говорил, что Украина обращалась к России по поводу возвращения тел военнопленных, которые, как утверждают власти РФ, погибли в результате катастрофы Ил-76, но не получила ответа. В конце февраля Москалькова подтвердила, что Украина обращалась к российским представителям по вопросу и заявила, что РФ готова отдать тела.

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