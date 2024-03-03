Минобороны РФ заявило о 38 сбитых над Крымом дронах

Российское военное ведомство объявило, что в ночь на 3 марта аннексированный Крым был атакован 38 украинскими дронами. Все беспилотники, уверяют в Минобороны, удалось сбить.

Крымские паблики ночью сообщали о взрывах в Феодосии, происходивших в районе нефтебазы. Крымский мост на некоторое время был закрыт для транспорта.

Российские власти почти ежедневно сообщают об атаках беспилотников как в приграничных районах, так и далеко от границы с Украиной. 2 марта беспилотник врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге, пострадали шесть человек. В километре от дома, в который попал беспилотник, находится нефтебаза, принадлежащая «Роснефти».