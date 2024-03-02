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Война Семьсот тридцать восьмой день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 1 марта читайте тут.

Санкт-Петербург. Последствия атаки беспилотника

Reuters / Scanpix / LETA
Reuters / Scanpix / LETA
Reuters / Scanpix / LETA

По данным ВСУ, в общей сложности ночью Украину атаковали 17 беспилотников «Шахед». Из них 14 удалось сбить.

Одесса. Последствия попадания дрона в жилой дом

ДСНС України
ДСНС України
ДСНС України

В Одессе в результате атаки дронов погибли два человека

Ночью российские военные ударили по городу дронами-камикадзе «Шахед».

Всего, по данным ВСУ, по Одесской области было запущено восемь дронов, из которых семь удалось сбить. Последний врезался в многоэтажный дом; как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, один подъезд был разрушен до основания.

Помимо двух погибших, еще семь человек пострадали. Среди пострадавших есть беременная женщина, она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. 

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в результате «происшествия» (он не упомянул беспилотник) в Красногвардейском районе никто не погиб.

«Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы», — написал Беглов в телеграме.

Минобороны России данные об атаке дрона пока не комментировало.

В Санкт-Петербурге рано утром беспилотник врезался в многоэтажный дом

Инцидент произошел на Пискаревском проспекте на севере города. По предварительным данным никто не пострадал, несколько квартир получили повреждения.

Здравствуйте. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире. Спасибо, что читаете нас.