Война Семьсот тридцать восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 1 марта читайте тут.
Санкт-Петербург. Последствия атаки беспилотника
По данным ВСУ, в общей сложности ночью Украину атаковали 17 беспилотников «Шахед». Из них 14 удалось сбить.
Одесса. Последствия попадания дрона в жилой дом
В Одессе в результате атаки дронов погибли два человека
Ночью российские военные ударили по городу дронами-камикадзе «Шахед».
Всего, по данным ВСУ, по Одесской области было запущено восемь дронов, из которых семь удалось сбить. Последний врезался в многоэтажный дом; как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, один подъезд был разрушен до основания.
Помимо двух погибших, еще семь человек пострадали. Среди пострадавших есть беременная женщина, она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в результате «происшествия» (он не упомянул беспилотник) в Красногвардейском районе никто не погиб.
«Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы», — написал Беглов в телеграме.
Минобороны России данные об атаке дрона пока не комментировало.
В Санкт-Петербурге рано утром беспилотник врезался в многоэтажный дом
Инцидент произошел на Пискаревском проспекте на севере города. По предварительным данным никто не пострадал, несколько квартир получили повреждения.
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