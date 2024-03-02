Война Семьсот тридцать восьмой день. Онлайн «Медузы»

В Одессе в результате атаки дронов погибли два человека

Ночью российские военные ударили по городу дронами-камикадзе «Шахед».

Всего, по данным ВСУ, по Одесской области было запущено восемь дронов, из которых семь удалось сбить. Последний врезался в многоэтажный дом; как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, один подъезд был разрушен до основания.

Помимо двух погибших, еще семь человек пострадали. Среди пострадавших есть беременная женщина, она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.