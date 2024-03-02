СК: двое следователей получили ранения в Брянской области в результате атаки беспилотника
Источник: Следственный комитет России
В Брянской области беспилотник атаковал следственную группу, говорится в сообщении Следственного комитета России.
Это произошло 2 марта в приграничной зоне области — в Стародубском муниципальном округе, где следователи работали «на месте происшествия».
В СК утверждают, что следователь и следователь-криминалист получили ранения, еще двое сотрудников ведомства контужены в результате детонации взрывного устройства, сброшенного с дрона.
«В настоящее время сотрудникам ведомства оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.