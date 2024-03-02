В Санкт-Петербурге произошел взрыв. Baza и «112» сообщают, что в жилой дом врезался беспилотник

В жилом пятиэтажном доме на Пискаревском проспекте на северо-востоке Санкт-Петербурга произошел взрыв. «Фонтанка» сообщает, что причиной взрыва стал беспилотник.

Телеграм-каналы Baza и «112» пишут, что в жилой дом врезался беспилотник.

На дом упали обломки беспилотника, утверждает Mash. В результате повреждены как минимум пять квартир. На видеозаписях, которые публикуют телеграм-каналы, можно увидеть поврежденные балконы и окна.

По предварительным данным, никто не пострадал. Shot и Mash пишут, что возможной целью беспилотника была нефтебаза «Ручьи», расположенная менее чем в километре от поврежденного дома.

Обновление. Губернатор Петербурга Александр Беглов позже сообщил, что в Красногвардейском районе произошло «происшествие». «Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы», — заявил глава города. Атаку дрона он не упомянул.

Минобороны РФ пока не комментировало информацию об атаке дрона.