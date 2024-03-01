Война Семьсот тридцать седьмой день. Онлайн «Медузы»

Наступление на Авдеевку показало, что ВС РФ смогли изменить подход к ведению боевых действий. Россия сконцентрировала на узком фронте крупную группировку и значительные огневые средства.

Именно концентрация сил и средств отличает операцию в Авдеевке от многочисленных наступлений ВС РФ последнего года. Если другие наступления в лучшем случае принесли лишь тактические успехи, то под Авдеевкой ВС РФ близки к достижению целей операции.

Все это стало возможно только потому, что ВСУ испытывают дефицит средств для борьбы, прежде всего боеприпасов.

Кроме того, за успех российским войскам пришлось заплатить высокую цену. Наступающая группировка понесла — и продолжает нести — большие потери в технике и людях.

Что еще важно знать об итогах битвы за Авдеевку — читайте в нашем разборе.

Разбираем итоги главной битвы начала года

После битвы за Авдеевку российская армия развила успех — и уже захватила несколько важных сел вокруг города. Когда остановится наступление? Подводим итоги главной битвы начала года. От чего теперь зависит развитие событий на фронте?

Разбираем итоги главной битвы начала года