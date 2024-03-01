Война Семьсот тридцать седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 29 февраля читайте здесь.
Главные новости:
- Беспилотники атаковали военный завод в Нижегородской области.
- Москалькова сообщила, что Россия готова передать Украине тела погибших при крушении Ил-76. Власти РФ утверждают, что на борту находились 65 военнопленных.
- Глава Пентагона: «если Украина проиграет, НАТО будет воевать с Россией».
- Bloomberg: Украина опасается, что войска РФ прорвут оборону к лету. Путин по-прежнему хочет захватить Киев.
О ситуации в регионах Украины к утру 1 марта
- В Харьковской области под артиллерийские, минометные и авиационные удары РФ попали около 15 населенных пунктов. Вечером и ночью под обстрелы попал город Волчанск. Там повреждены хозяйственные постройки, склад и четыре ангара. Также под огнем находилось село Казачья Лопань. Информации о пострадавших не поступало.
- В Днепропетровской области сбиты три беспилотника в Синельниковском и Днепровском районах. Под обстрелами тяжелой артиллерии находились Никополь и Марганецкая община. Пострадавших нет.
- В Николаевской области ночью войска РФ вели артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.
- В Херсонской области российские военные за сутки обстреляли 19 населенных пунктов, включая Херсон. Зафиксированы попадания в жилые кварталы, повреждены одна многоэтажка и 32 частных дома, здание учебного заведения, хозяйственные постройки и автомобили. Два человека получили ранения.
Наступление на Авдеевку показало, что ВС РФ смогли изменить подход к ведению боевых действий. Россия сконцентрировала на узком фронте крупную группировку и значительные огневые средства.
Именно концентрация сил и средств отличает операцию в Авдеевке от многочисленных наступлений ВС РФ последнего года. Если другие наступления в лучшем случае принесли лишь тактические успехи, то под Авдеевкой ВС РФ близки к достижению целей операции.
Все это стало возможно только потому, что ВСУ испытывают дефицит средств для борьбы, прежде всего боеприпасов.
Кроме того, за успех российским войскам пришлось заплатить высокую цену. Наступающая группировка понесла — и продолжает нести — большие потери в технике и людях.
Что еще важно знать об итогах битвы за Авдеевку — читайте в нашем разборе.
Российские средства ПВО перехватили за ночь четыре беспилотника самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, один дрон уничтожен над Белгородской областью, еще три перехвачены над территорией Нижегородской области.
Мэр Дзержинска Иван Носков сообщил, что в ночь на 1 марта три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы над городской промзоной.
«Жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы. Промышленные объекты функционируют в штатном режиме», — написал он в телеграме.
Прокремлевские телеграм-каналы Mash и Shot пишут, что целью атаки был завод имени Свердлова в Дзержинске. Он является одним из крупнейших российских производителей взрывчатки и основных составляющих для боеголовок к ракетным комплексам противовоздушной обороны. Завод включен в санкционный список ЕС.
Украина обращалась к российским представителям по вопросу о передаче тел погибших при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Такой разговор был — готова ли российская сторона отдать тела», — заявила омбудсмен. По ее словам, российская сторона готова передать тела погибших.
«Да, готовы, для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется… Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют», — добавила Москалькова.
- Военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит 24 января в районе села Яблоново в Белгородской области. Минобороны России утверждало, что на борту были 65 украинских военнопленных, которых везли для обмена, и назвало крушение терактом, обвинив в нем Украину. По версии Следственного комитета России, самолет был сбит ракетой американского комплекса Patriot, выпущенной из района населенного пункта Липцы Харьковской области. О том, что Ил-76 сбили ракетой комплекса Patriot, также сообщали американские чиновники.
- Власти Украины подтверждали, что обмен пленными готовился, но отмечали, что у них нет данных о том, были ли на борту военнослужащие ВСУ. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов позже заявил, что украинских пленных на борту самолета не было.
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов говорил, что Украина обращалась к России по поводу возвращения тел военнопленных, которые, по утверждению Москвы, погибли в результате катастрофы Ил-76, но российская сторона на это никак не отреагировала.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За прошедшие сутки произошли 83 боевых столкновения. Всего войска РФ нанесли три ракетных и 91 авиационный удара, совершили 142 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям войск ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Ночью российские военные в очередной раз атаковали Украину, применив беспилотники типа «Шахед-136/131». Информация относительно данной атаки уточняется.
- За прошедшие сутки под авиационные удары попали населенные пункты Бологовка, Митрофановка Харьковской области; Надия, Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка, Веролюбовка, Николаевка, Клещеевка, Новоегоровка, Александрополь, Новоалександровка, Очеретино, Новобахмутовка, Сухая Балка, Желательное, Соловьево, Семеновка, Константиновка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Левадное, Малая Токмачка, Работино, Новоданиловка, Юрковка Запорожской области.
- Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
- В зоне ответственности Оперативно-тактической группировки войск (ОСУВ) «Хортица» на купянском направлении силы обороны Украины отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Табаевка Харьковской области.
- На лиманском направлении ВСУ отражзили 12 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.
- На бахмутском направлении силами обороны отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещеевка Донецкой области.
- В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на авдеевском направлении ВСУ отразили 25 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.
- На новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать войска РФ в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где противник 30 раз пытался прорвать украинскую оборону.
- На ореховском направлении силами обороны отражена одна атака противника в районе Работино Запорожской области.
- В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, противник не оставляет попыток выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки военные РФ совершили четыре безуспешных штурма позиций войск ВСУ на левобережье Днепра.
- Воины ВСУ продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии фронта.
- За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по десяти районам сосредоточения личного состава противника.
- Также подразделениями Воздушных Сил ВСУ уничтожены три истребителя-бомбардировщика Су-34.
- Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, трем реактивным системам залпового огня БМ-21 «Град», двум артиллерийским средствам, двум пунктам управления, складу боеприпасов, средству радиоэлектронной борьбы противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Сегодня 737-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня войны читайте здесь.