Война Семьсот тридцать шестой день. Онлайн «Медузы»

Вернувшийся из плена российский военный стал фигурантом уголовного дела. Следствие считает, что перед обменом он воевал на стороне ВСУ

Главное следственное управление МВД по Башкирии возбудило уголовное дело в отношении попавшего в плен российского военнослужащего Радика Богданова, сообщают «Коммерсант» и телеграм-канал Baza.

По данным издания, летом 2023 года Богданов сдался в плен солдатам украинского добровольческого вооруженного подразделения «Скала» вблизи села Водяное в Донбассе. По версии следствия, военный, попав в плен, якобы решил продолжить воевать, но уже на стороне Украины.

Телеграм-канал Baza пишет, что Богданов прошел инструктаж по медицинской, боевой и взрыво-технической подготовке. По данным канала, военный принимал участие в боевых действиях на территории Запорожской и Донецкой областей на стороне ВСУ до конца 2023 года. По данным «Коммарсанта», Богданов воевал против российской армии до января 2024 года.

После этого, по данным Baza, военный вернулся в Россию в рамках обмена военнопленными. Вскоре российские правоохранительные органы узнали, что Богданов воевал на стороне ВСУ. 27 февраля против военного возбудили уголовное дело об участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ (часть 3 статьи 208 УК РФ), пишет Baza. Наказание по этой статье предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Как отмечает «Коммерсант», Богданов был неоднократно судим. В частности, в 2009 году его приговорили к восьми годам и 11 месяцам колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Позднее его судили за незаконное проникновение в жилище и кражи. В последний раз Богданова приговорили к сроку лишения свободы в марте 2022 года. Тогда ему назначили три года колонии строгого режима за кражу автомобильных дисков.