Война Семьсот тридцать шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 28 февраля читайте здесь.
Главные новости:
- Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские военные 27 февраля нанесли ракетный удар по скоплению российских войск в Еленовке Донецкой области.
- ВСУ сообщили о гибели военных 73-го морского центра спецопераций.
- Главком ВСУ заявил о «просчетах» командиров на авдеевском направлении, которые повлияли на «устойчивость обороны».
За сутки российские войска нанесли 250 ударов по девяти населенным пунктам Запорожской области, сообщил глава областной администрации Иван Федоров.
По его данным, российские военные наносили удары с помощью авиации, реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотников. В частности, под обстрел попали Малиновка, Щербаки, Степное, Работино, Гуляйполе, Новоданиловка, Малая Токмачка и Приморск.
«Поступило 30 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала», — добавил Федоров.
Вернувшийся из плена российский военный стал фигурантом уголовного дела. Следствие считает, что перед обменом он воевал на стороне ВСУ
Главное следственное управление МВД по Башкирии возбудило уголовное дело в отношении попавшего в плен российского военнослужащего Радика Богданова, сообщают «Коммерсант» и телеграм-канал Baza.
По данным издания, летом 2023 года Богданов сдался в плен солдатам украинского добровольческого вооруженного подразделения «Скала» вблизи села Водяное в Донбассе. По версии следствия, военный, попав в плен, якобы решил продолжить воевать, но уже на стороне Украины.
Телеграм-канал Baza пишет, что Богданов прошел инструктаж по медицинской, боевой и взрыво-технической подготовке. По данным канала, военный принимал участие в боевых действиях на территории Запорожской и Донецкой областей на стороне ВСУ до конца 2023 года. По данным «Коммарсанта», Богданов воевал против российской армии до января 2024 года.
После этого, по данным Baza, военный вернулся в Россию в рамках обмена военнопленными. Вскоре российские правоохранительные органы узнали, что Богданов воевал на стороне ВСУ. 27 февраля против военного возбудили уголовное дело об участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ (часть 3 статьи 208 УК РФ), пишет Baza. Наказание по этой статье предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.
Как отмечает «Коммерсант», Богданов был неоднократно судим. В частности, в 2009 году его приговорили к восьми годам и 11 месяцам колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Позднее его судили за незаконное проникновение в жилище и кражи. В последний раз Богданова приговорили к сроку лишения свободы в марте 2022 года. Тогда ему назначили три года колонии строгого режима за кражу автомобильных дисков.
Путин подписал секретный указ, по которому в российских ведомствах официально появятся политруки. Они должны «обеспечить глубокое понимание политики государства» среди сотрудников
В феврале 2023 года Владимир Путин подписал секретный указ, который вводит в федеральных государственных органах должность «заместителя руководителя по общественно-политической работе».
О том, что в Кремле появилась идея ввести институт политруков, аналогичный советскому, в апреле 2022-го писал «Коммерсант» со ссылкой на источники в АП. По их словам, это связано с тем, что «в ряде ведомств были выявлены проблемы с лояльностью к действующему курсу власти».
Источники в министерстве сельского хозяйства, министерстве финансов и фельдъегерской службе сообщили, что у них «политруков» пока нет. Но собеседник, участвующий в правительственных совещаниях, сказал, что в других госорганах они уже появились — и рассказывают чиновникам, что «нужно говорить» о войне и внутренней политике.
Подробности — в материале «Медузы» и «Важных историй» (@istories_media). Это новый текст международного журналистского проекта Kremlin Leaks, в рамках которого журналисты изучали попавшие в их распоряжение внутренние документы Кремля.
За прошедшие сутки российские войска обстреляли 20 населенных пунктов в Херсонской области, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин.
По его данным, под обстрел попали жилые кварталы: повреждены 40 частных и 12 многоэтажных домов.
В населенных пунктах области в результате обстрелов также были повреждены административные здания, сельхозпредприятия, очистные сооружения, хозяйственные постройки и автомобили. В Херсоне были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, административное здание, типографию и гаражный бокс.
В результате российских обстрелов погиб один человек, еще двое получили ранения, добавил Прокудин.
В Новосибирске бывшего наемника ЧВК Вагнера приговорили к 17 годам колонии по делу о сексуализированном насилии в отношении школьниц
Новосибирский областной суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима бывшего наемника ЧВК Вагнера Сергея Шахматова по делу о сексуализированном насилии в отношении двух школьниц, сообщила пресс-служба судов Новосибирской области.
Имя подсудимого в пресс-релизе не называется. Его сообщил местный телеграм-канал «Экстренный НСК». Утверждается, что бывший наемник признал вину, заявив, что был в невменяемом состоянии.
Об аресте бывшего наемника по делу насильственных действиях сексуального характера (пункт «б» часть 5 статьи 132 УК), новосибирские издания сообщили в мае 2023 года. По их данным, он завел школьниц 10 и 12 лет за гаражи, пригрозил им оружием и совершил над ними сексуализированное насилие. Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина рассказала, что Шахматов угрожал девочкам, что убьет их и их родителей.
После случившегося одна из девочек рассказала родителям, что ее подругу изнасиловали. Те обратились в полицию. Сообщалось, что подозреваемый был в военной форме с шевроном, на котором был изображен череп. Baza писала, что он служил в ЧВК Вагнера и приехал в Новосибирск после завершения контракта. Вскоре основатель частной военной компании Евгений Пригожин подтвердил, что арестованный воевал в рядах ЧВК Вагнера в Украине.
По данным «Экстренного НСК», ранее Шахматов был осужден за мошенничество и кражи и провел в местах лишения свободы 15 лет.
Власти Новой Зеландии объявили о новых санкциях против России
Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о новом пакете санкций в отношении России, сообщает пресс-служба МИД.
«Санкции подчеркивают, что Новая Зеландия решительно осуждает неспровоцированную и неоправданную войны России против Украины», — заявил министр.
Всего под санкции попали 45 физических и 16 юридических лиц, оказывающих материальную или стратегическую поддержку России. В их число входят фирмы, закупающие технологии для российской оборонной промышленности, а также руководители некоторых российских банков. Помимо этого, под санкции попали люди, причастные к закупкам северокорейского оружия, уточнили в МИД.
Кроме того, Новая Зеландия установила предельные цены на нефть российского происхождения, а также запретила экспорт ряда товаров в Россию и Беларусь через третьи страны.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приехал на авдеевское направление, сообщает издание «Страна».
По словам главкома, ситуация на передовой остается сложной. «Особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердычи, Красногоровка», — написал Сырский в своем телеграм-канале.
Главнокомандующий уточнил, что ожесточенные бои продолжаются в районах Вербового и Работино, которые ВС РФ пытаются вернуть под свой контроль.
Также Сырский сообщил, что обнаружил «у отдельных командиров просчеты во владении обстановкой и оценке противника, что повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях». «Мною были приняты все меры по исправлению ситуации на месте, с выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов», — добавил он.
Помимо этого, главком отметил военнослужащих 3-й отдельной штурмовой и 25-й отдельной воздушно-десантной бригад, которые, по словам Сырского, выбили противника с окраин Орловки.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- Российские войска нанесли десять ракетных и 105 авиационных ударов, а также совершили 163 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.
- Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
- За сутки произошло 99 боевых столкновения.
- На купянском направлении ВСУ отбили две атаки в районах Синьковки и Табаевки Харьковской области.
- На лиманском направлении украинские военные отразили 12 атак в районах Тернов и Ямполевки Донецкой области, а также Белогоровки Луганской области.
- На бахмутском направлении ВСУ отбили девять атак в районах Ивановского и Клещеевки Донецкой области.
- На авдеевском направлении украинские военные отразили 25 атак в районах населенных пунктов Бердычи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.
- На новопавловском направлении ВСУ отразили 38 атак в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области
- На ореховском направлении украинские военные отразили восточнее Работино Запорожской области.
- На херсонском направлении украинские военные отбили четыре атаки российских войск на плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра.
- За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава ВС РФ.
- Подразделения ракетных войск нанесли удары по пункту управления, двум районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной техники ВС РФ, четырем артиллерийским средствам, средству противовоздушной обороны, станции РЭБ и еще по одной важной цели противника.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
За минувшие сутки российские войска обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковской области, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.
По его данным, при ударе по поселку Великий Бурлук погибли два человека, в том числе шестилетняя девочка. «Мать девочки получила тяжелые травмы, ей оказывается медпомощь», — уточнил Синегубов.
Помимо этого, при обстреле Купянска пострадали пять человек, еще двое — погибли. Синегубов также сообщил, что в результате российских ударов по населенным пунктам области были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, а также здание аптеки, кафе и церковь.
Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские военные вечером 27 февраля нанесли ракетный удар по скоплению российских войск в Еленовке Донецкой области с помощью украинских реактивных систем залпового огня.
По предварительным данным, погибли 19 российских военнослужащих, в том числе замкомандира подразделения, еще 12 военных, включая командира, получили ранения, заявили в Генштабе.
- Днем 20 февраля ВСУ обстреляли из HIMARS полигон возле села Трудовское под Волновахой в самопровозглашенной ДНР, на котором в тот момент находились российские военнослужащие. По данным «Русской службы Би-би-си» погибли не менее 60 человек, власти Забайкальского края (там базируется попавшая под удар бригада) подтвердили гибель 16 военных.
- 21 февраля украинская армия нанесла удар из HIMARS по скоплению войск РФ на полигоне вблизи села Подо-Калиновка в оккупированной части Херсонской области. Представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк утверждала, что в результате «по меньшей мере 60 захватчиков точно уже больше не вернутся на боевые позиции».
Украинские военные в ночь на 29 февраля сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34, заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
«Сегодня 29 февраля — дата, которая выпадает раз в четыре года, но уже привычный для россиян день с потерей очередного самолета», — написал Олещук. Других подробностей он не сообщил.
- В последнее время ВСУ регулярно отчитываются о сбитых российских самолетах. Так, об одном сбитом Су-34 Олещук сообщил утром 27 февраля, а еще об одном — днем. В ВСУ также утверждают, что 23 февраля сбили самолет-разведчик А-50. В Минобороны РФ потерю самолетов не подтверждали.
ВСУ сообщили о гибели военных 73-го морского центра спецопераций. Власти аннексированной РФ Херсонской области заявили, что в регионе «уничтожили» диверсантов
При выполнении боевого задания в столкновении с российскими военными погибли военнослужащие украинского 73-го морского центра специальных операций, сообщили Силы специальный операций (ССО) ВСУ.
«Обеспечивая отход основных сил группы после выполнения специального задания воины приняли свой последний бой, навечно оставшись в строю», — говорится в сообщении. Подробности задания и где его выполняли военные ВСУ не уточняются. Сколько человек погибло, не сообщается.
Чиновники аннексированной РФ Херсонской области и пропагандисткие российские издания сообщили, что группа украинских диверсантов пыталась высадиться на Тендровской косе на юге Херсонской области.
Председатель местного пророссийского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что речь идет о группе 73-го морского центра ВМС Украины, которая была практически полностью «уничтожена» российскими военными.
Прокремлевский телеграм-канал Mash сообщил, что украинские военные пытались высадиться на Тендровской косе на пяти лодках. В результате боя военные РФ подбили четыре лодки, пятой удалось уплыть. Как утверждается, погибли не менее 20 украинских военнослужащих, один был ранен и попал в плен. Российские военные, пишет Mash, захватили несколько винтовок, пулеметов и гранатометов, в том числе производства США и Германии.
Украинское издание «Страна» отметило, что 28 февраля в соцсетях украинских военных появились сообщения о «черном дне для ССО». В комментариях военные задавались вопросом о целесообразности операции на Тендровской косе, которая находится в глубоком тылу войск РФ.
Совет ЕС окончательно утвердил выделение Украине 50 миллиардов евро
Совет Европейского Союза утвердил программу Ukraine Facility на 2024-2027 годы, которая предполагает выделение 50 миллиардов евро из бюджета ЕС на помощь Украине.
Согласно пресс-службе Совета ЕС, в ближайшие годы Украине выделят 17 миллиардов евро в качестве грантов, а еще 33 миллиарда евро будут предоставлены в виде льготных долгосрочных займов.
«Благодарен партнерам из ЕС за важное решение о поддержке Украины. Благодаря дальнейшей активной работе правительства Украины и представителей Европейской комиссии в рамках программы Украина будет уверенно приближаться к своему европейскому будущему», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
В Минфине Украины уточнили, что решение Совета ЕС является конечным пунктом в создании программы Ukraine Facility.
Здравствуйте! Начинается 736-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.