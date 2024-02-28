Война Семьсот тридцать пятый день. Онлайн «Медузы»

Российские войска во время обстрелов Херсона 27 февраля попали в грузовое судно, рассказал глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин.

Всего по области в результате обстрелов за минувшие сутки повреждены 12 многоэтажных и 15 частных домов, а также ферма и элеватор. Один человек погиб, еще двое получили ранения.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовало видео тушения пожара в двух жилых домах, которые загорелись после обстрела в одном из микрорайонов Херсона.