Война Семьсот тридцать пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 27 февраля читайте здесь.
Российские войска во время обстрелов Херсона 27 февраля попали в грузовое судно, рассказал глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин.
Всего по области в результате обстрелов за минувшие сутки повреждены 12 многоэтажных и 15 частных домов, а также ферма и элеватор. Один человек погиб, еще двое получили ранения.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовало видео тушения пожара в двух жилых домах, которые загорелись после обстрела в одном из микрорайонов Херсона.
Ростовский областной суд приговорил к 11 с половиной годам колонии строгого режима жителя аннексированного Мелитополя Сергея Кривицкого, которого обвинили в шпионаже (статья 276 УК). Об этом, пишет «Интерфакс», сообщил Центр общественных связей ФСБ.
По данным спецслужбы, Кривицкий был задержан в Ростове-на-Дону «при попытке приобретения совершенно секретной продукции военного назначения, — клистронов, используемых в составе зенитно-ракетных комплексов С-300».
В ФСБ также заявили, что ведомству удалось подтвердить, что Кривицкий был причастен к «попытке» организации поставки аналогичных приборов в интересах украинской разведки в ноябре 2019 года.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал интервью российскому государственному агентству ТАСС. Полный текст интервью еще не опубликован, пока агентство и СК публикуют отрывки из этой беседы.
Так, Бастрыкин заявил, что ведомство установило все обстоятельства взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года. По его словам, расследование дела завершается.
СК также устанавливает всех украинских командиров, которые, как заявил Бастрыкин, приказали сбить самолет Ил-76 в Белгородской области. По версии России, на борту находились украинские военнопленные, которых везли на обмен.
Кроме того, глава СК пригрозил звездам шоу-бизнеса, которые уехали из России после начала войны и «дискредитируют» армию РФ. По словам Бастрыкина, в случае возвращения в страну они «ответят по закону».
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в «бонапартизме» и попытках «разжечь третью мировую войну» для «сохранения личной власти».
Таким образом председатель нижней палаты российского парламента отреагировал на слова президента Макрона, который не исключил, что европейские страны могут отправить войска в Украину.
Володин завил, что «ряд громких заявлений» президента Франции якобы «привел в ужас» жителей страны и европейских государств. При этом спикер Госдумы заявил, что «за время президентства у Макрона, откровенно говоря, мало что получается», приводя в пример в том числе протесты желтых жилетов и вывод французских войск из стран Африки.
«Прежде чем выступать с такими заявлениями, Макрону правильно вспомнить, чем это закончилось для Наполеона и его солдат, более 600 тысяч из которых остались лежать в сырой земле», — заявил Володин.
- Заявление Макрона не поддержали во многих странах Евросоюза, в том числе в Германии, Швеции, Польше, Италии, а также в Великобритании, США и в блоке НАТО.
- Европейская комиссия назвала вопрос отправки войск в Украину «ответственностью и суверенным решением стран ЕС». В Кремле заявили, что отправка войск из Европы в Украину сделает неизбежным прямой конфликт между Россией и НАТО.
Как на самом деле стоит относится к словам Макрона, мы разбирались в подкасте «Что случилось»
Владимир Зеленский прибыл с визитом в Албанию
Об этом сообщил министр иностранных дел Албании Игли Хасани, опубликовав фотографию с президентом Украины в соцсети Х.
«Большая честь приветствовать президента Зеленского в Тиране. Ключевой момент для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной в ее героической борьбе с агрессией России», — написал Хасани.
Зеленский отправился в Албанию после визита в Саудовскую Аравию.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли восемь ракетных и 75 авиационных ударов, совершили 141 обстрел из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Произошло 102 боевых столкновения. На купянском направлении ВСУ отразили 13 атак противника в районах Синьковки и Табаевки Харьковской области.
- На лиманском направлении украинские военные отразили 11 атак россиян в районах Тернов и Раздоловки Донецкой области.
- На бахмутском направлении ВСУ отбили 11 атак противника в районах Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
- На авдеевском направлении ВСУ отразили 25 атак противника в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.
- На новопавловском направлении войска РФ 29 раз пытались прорвать оборону ВСУ в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и западнее Победы Донецкой области. Украинские военные отбили четыре атаки противника в районах южнее Угледара, Старомайорского и Урожая.
- На ореховском направлении ВСУ отразили восемь атак противника в районах Малиновки и Работино Запорожской области.
- На херсонском направлении войска РФ безуспешно штурмовали позиции ВСУ на левом берегу Днепра.
- Украинская авиация нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения Воздушных сил ВСУ сбили два истребителя-бомбардировщика Су-34 и четыре разведывательных беспилотника.
- Подразделения ракетных войск ВСУ поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства, одно средство противовоздушной обороны и две радиолокационных станции противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Financial Times: в Украине есть западный спецназ
Высокопоставленный представитель одного из европейских оборонных ведомств заявил британской газете Financial Times, что в Украине находятся бойцы спецназа стран Запада.
«Все знают, что в Украине есть западные спецназовцы — просто они не признали этого официально», — заявил источник на условиях анонимности.
Так собеседник издания прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил, что европейские страны могут отправить войска в Украину. Источник FT считает, что заявление Макрона направлено на то, чтобы создать двусмысленность и сдержать Россию.
- Заявление Эммануэля Макрона, допустившего отправку европейских войск в Украину, не поддержали во многих странах Евросоюза, в том числе в Германии, Швеции, Польше, Италии, а также в Великобритании, США и в блоке НАТО. В Кремле заявили, что отправка войск из Европы в Украину сделает неизбежным прямой конфликт между Россией и НАТО.
Силы обороны юга Украины сообщили, что во время атаки беспилотников в Одессе произошел пожар на одном из объектов критической инфраструктуры. По данным военных, обломки сбитого дрона повредили трансформатор, там произошло замыкание и возгорание. Огонь уже потушили.
Ночью войска РФ атаковали Украину ракетами и беспилотниками. ВСУ заявили, что сбили все 10 дронов
В ночь на 28 февраля российские военные запустили по территориям Украины зенитные ракеты С-300 из аннексированной ДНР и 10 беспилотников типа «Шахед» из Краснодарского края, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Украинские военные сбили все 10 дронов в пределах Одесской и Николаевской областей.
Здравствуйте! Начинается 735-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.