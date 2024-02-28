В Сочи арестовали чемпиона по лыжным гонкам Николая Зимирева за пост с бело‑сине‑белым флагом. Перед этим его задержали за возложение цветов в память о Навальном

Центральный районный суд Сочи арестовал на 15 суток двукратного чемпиона России по лыжным гонкам Николая Зимирева по статье о демонстрации экстремистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП), сообщает «7×7. Горизонтальная Россия» со ссылкой на пресс-службу суда.

17 февраля сотрудники полиции задержали спортсмена, когда он принес цветы к памятнику жертвам политических репрессий в память об Алексее Навальном. Тогда Зимирева отпустили без протокола, однако через четыре дня спортсмена попросили еще раз прийти в отдел полиции под предлогом дачи объяснений по поводу возложения цветов.

По данным «ОВД-Инфо», полицейские пригласили спортсмена, чтобы он подписал бумагу об отсутствии претензий к их работе на акции. Однако в отделении выяснилось, что полицейские нашли на странице Зимирева во «ВКонтакте» фотографию с митинга у российского посольства в Тбилиси, на которой был виден бело‑сине‑белый флаг. В итоге Зимирева задержали, а 22 февраля суд отправил спортсмена под арест.

В постановлении суда говорится, что Зимирева арестовали за демонстрацию «измененного флага России, являющегося установленной атрибутикой военного подразделения, которая на основании решения Верховного суда РФ признана экстремистской». Вероятно, речь идет о легионе «Свобода России» — Верховный суд объявил его «террористической организацией» 16 марта 2023 года.

Зимирев вину не признал. Суд постановил конфисковать у спортсмена «предмет административного правонарушения». Что это такое, неясно.

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