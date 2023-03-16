Верховный суд РФ объявил «террористическим» легион «Свобода России» — подразделение ВСУ, состоящее, как утверждается, из российских добровольцев
Верховный суд РФ объявил «террористической организацией» подразделение Вооруженных сил Украины, известное как легион «Свобода России».
Как сообщает «Интерфакс», суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и запретил деятельность легиона на территории РФ.
Легион «Свобода России» — подразделение ВСУ, в котором, как утверждается, состоят добровольцы из России. Сколько человек в него входят, неизвестно. О его создании объявили в марте 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину.
В материалах дела, которые приводят «Интерфакс» и ТАСС, сказано, что легион «Свобода России» сформировали по указанию президента Украины Владимира Зеленского, а конечная цель формирования — «создание армии из числа граждан РФ в целях ее дальнейшего использования для свержения действующей власти и подрыва основ конституционного строя, совершение терактов на территории России».
По данным РАПСИ, в отношении участников и сторонников легиона возбуждено не менее 20 уголовных дел, в том числе по статьям о государственной измене, терроризме и диверсии.
После решения Верховного суда всем участникам легиона грозит уголовная ответственность по статье об организации террористического сообщества.
В январе «Радио Свобода» выпустило интервью двух бойцов легиона «Свобода России». По словам одного из них, цель людей, состоящих в легионе, в том, чтобы «отстоять Украину и потом вернуться в Россию с оружием в руках».
Среди бойцов легиона «Свобода Росссии» — бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев, который уехал из России в Украину вскоре после российского вторжения в Украину. По версии правоохранительных органов РФ, легион консультировал российский политик Илья Пономарев, который уехал из России в Украину из-за уголовного преследования за «фейки».