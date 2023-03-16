Верховный суд РФ объявил «террористической организацией» подразделение Вооруженных сил Украины, известное как легион «Свобода России».

Как сообщает «Интерфакс», суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и запретил деятельность легиона на территории РФ.

Легион «Свобода России» — подразделение ВСУ, в котором, как утверждается, состоят добровольцы из России. Сколько человек в него входят, неизвестно. О его создании объявили в марте 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину.

В материалах дела, которые приводят «Интерфакс» и ТАСС, сказано, что легион «Свобода России» сформировали по указанию президента Украины Владимира Зеленского, а конечная цель формирования — «создание армии из числа граждан РФ в целях ее дальнейшего использования для свержения действующей власти и подрыва основ конституционного строя, совершение терактов на территории России».

По данным РАПСИ, в отношении участников и сторонников легиона возбуждено не менее 20 уголовных дел, в том числе по статьям о государственной измене, терроризме и диверсии.

После решения Верховного суда всем участникам легиона грозит уголовная ответственность по статье об организации террористического сообщества.

В январе «Радио Свобода» выпустило интервью двух бойцов легиона «Свобода России». По словам одного из них, цель людей, состоящих в легионе, в том, чтобы «отстоять Украину и потом вернуться в Россию с оружием в руках».

Среди бойцов легиона «Свобода Росссии» — бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев, который уехал из России в Украину вскоре после российского вторжения в Украину. По версии правоохранительных органов РФ, легион консультировал российский политик Илья Пономарев, который уехал из России в Украину из-за уголовного преследования за «фейки».

О легионе «Свобода России» и «Русском добровольческом корпусе» — в подкасте «Что случилось»

Все эпизоды Говорим о «Русском добровольческом корпусе» и легионе «Свобода России». Они заявляют, что воюют вместе с армией Украины. Но, если честно, выглядят очень подозрительно 00:00 43:16