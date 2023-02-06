Генпрокуратура потребовала объявить легион «Свобода России» террористической организацией

Генпрокуратура РФ подала судебный иск, в котором потребовала признать легион «Свобода России» террористической организацией и запретить его деятельность на территории России. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства.

«Легион создан на Украине с целью подрыва основ конституционного строя Российской Федерации, свержения власти в стране, в том числе путем совершения террористических актов, что представляет угрозу безопасности общества и государства», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Легион «Свобода России» — подразделение в рядах ВСУ, состоящее, как утверждается, из российских добровольцев. О его создании было объявлено вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину. Число его бойцов неизвестно.

В легион, как сообщалось, в частности вступил бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев, уехавший из России в Украину вскоре после начала войны. По версии российских правоохранительных органов, легион консультировал российский политик Илья Пономарев. Он покинул Россию после присоединения Крыма, а после полномасштабного вторжения РФ в Украину объявил о создании центра «российской вооруженной оппозиции». В РФ против него возбуждено дело о «фейках» про армию.

30 января «Радио Свобода» взяло интервью у двух бойцов легиона «Свобода России». По словам одного из них, цель людей в рядах региона «отстоять Украину и потом вернуться в Россию с оружием в руках».