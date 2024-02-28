Участники съезда депутатов в Приднестровье попросили у России «защиты» в связи с «усилением давления Молдовы»

Участники съезда депутатов в обратились за помощью к России в связи с «усилением давления Молдовы», сообщает местный телеканал ТСВ Приднестровье.

Депутаты приняли резолюцию, в которой содержится обращение к Совету Федерации и Госдуме РФ «с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья с учетом факта постоянного проживания на территории республики более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе».

В резолюции также содержится обращение к ООН, СНГ, ОБСЕ, Европарламенту и другим организациям с просьбой не допустить дальнейшей эскалации в отношениях между Кишиневом и Тирасполем, а также оказать содействие возобновлению полноценного диалога между Молдовой и Приднестровьем.

Инициатором съезда выступил президент Приднестровья Вадим Красносельский. В заседании приняли участие свыше 600 делегатов. «Надеемся, что на принятые нами решения отреагируют посредники на переговорах по приднестровскому урегулированию — ОБСЕ, Россия, Украина, в том числе США и ЕС, которые гарантируют демократию и мир на нашей земле. Мы хотим, чтобы они обратили внимание на недопустимость тех мер, которые предпринимают власти Молдавии по отношению к нашей республике», — прокомментировала съезд заместитель председателя местного парламента Галина Антюфеева.

Конфликт между Кишиневом и Тирасполем обострился в начале 2024 года, когда власти Молдовы отменили таможенные льготы для приднестровских компаний, тем самым обязав местный бизнес платить пошлины в бюджет Молдовы на общих основаниях.

В середине февраля приднестровский политик Геннадий Чорба заявил, что в ходе съезда депутаты могут попросить включить Приднестровье в состав РФ. Он также допускал, что президент России Владимир Путин одобрит эту просьбу 29 февраля во время своего обращения с посланием Федеральному собранию. Эта информация не подтвердилась, участники съезда не стали просить о присоединении Приднестровья к России.

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