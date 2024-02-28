«Мы свой выбор сделали и хотим жить в своей стране» Группа «Комсомольск», которая была в списке «запрещенных артистов», выступила в оккупированном Мелитополе
Российская инди-группа «Комсомольск» опубликовала пост, в котором рассказала о выступлении в оккупированном Мелитополе.
«В это непростое время всем придется выйти из зоны комфорта и решить: будем ли мы дальше бороться за свое светлое будущее или попытаемся сбежать от тягот и неудобств (и обязательно проиграем). Мы свой выбор сделали и хотим жить в своей стране, со своими людьми, со своими проблемами и своими радостями. И помогать людям всем, чем можем, а конкретно в нашем случае — песней», — говорится в посте.
В Мелитополе основательницы группы Дарья Дерюгина и Арина Андреева выступили перед детьми в центре социально-психологической реабилитации, а также перед школьниками и студентами в Доме молодежи.
«Сейчас они переживают свою цветущую юность, которая больше не повторится, в неожиданном для прошлого мира виде: многие маршируют и изучают навыки боевой подготовки, а домой им нужно успеть вернуться до начала комендантского часа. В этот день, очень верим, их печали и тревоги хоть ненадолго развеялись, а такой воодушевленной и внимательной публики мы не видели уже давно», — отметили музыканты.
В начале февраля «Медуза» писала, что продюсеры и промоутеры получили обновленный список артистов, «запрещенных к концертной деятельности» в России. Документом с «Медузой» поделились два источника в музыкальной индустрии независимо друг от друга. В списке была в том числе группа «Комсомольск». В марте 2024 года группа планировала отыграть несколько концертов — в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Самаре, Уфе. Об отмене или переносе концертов «Комсомольска» не сообщалось.
На следующий день после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в соцсетях «Комсомольска» появился пост с таким текстом: «Только вот вчера мы проснулись в другом мире, в котором наши светлые песни о любви стали песнями военного времени. Но переживать это все нужно (и можно!) вместе, поэтому мы споем их вместе с вами в эти выходные. Надеемся на хорошее, как и все :(». В том же году основательницы группы Дарья Дерюгина и Арина Андреева рассказали, что помогают украинским беженцам, оказавшимся на территории России.
В октябре 2022 года группа выпустила мини-альбом «Комсомольск-0», в котором, например, есть песня «Из нашего окна» с таким текстом:
Из нашего окна
Площадь черная видна, черная луна видна
Из нашего окна
И школа, и церковь, и черные кубики-дома
Большие кубики дома
Смотри, Москва горит — это я, это я подожгла
Из нашего окна
Дребезжит от ветра переплавленная в пулю струна
В еще одной песне с альбома — «Журавли» — такие строчки:
Смотри, смотри, смотри за птицами в ночи
Улетела кошка со двора
За нею вслед и другие кошки
И соседский пёс
Да и сам сосед кричит «Пора!»
И полетели соседи, летели автомобили
Автобусы, деревья, улетели целые квартиры
Одеяло, подушка, мысли, надежды, идеи
Из России с любовью — они летели, улетели <…>
Музыканты улетели, миллионеры и бомжи
Улетела юность, в небе <…>
Улетели поля, улетели и реки
Улетел наконец и ты
И под небом пустым с улетевшими звездами
Остались только я, Родина, менты
В ноябре 2022 года в соцсетях группы сообщалось, что ее покинул барабанщик Павел Кочетков, который «сменил место жительство». Группу также покинул автор текстов Иван Рябов.
После появления поста «Комсомольска» о выступлении в Мелитополе, Рябов написал (орфография автора — прим. «Медузы»): «Надо не забыть про встрече с оттягом плюнуть в лицо участницам группы скамсомольск и всем причастным вроде их пропитого менеджера. Не думал, что когда-либо в жизни смогу такое написать, времена».