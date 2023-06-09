«У меня нет страны. У меня есть только семья» Из Украины в Румынию после начала полномасштабной войны нелегально бежали шесть тысяч человек

Очередь из машин с беженцами, которые пытаются покинуть Украину вскоре после начала полномасштабного российского вторжения. 1 марта 2022 года IHA / AP / Scanpix / LETA

После начала полномасштабного российского вторжения, по данным румынских иммиграционных властей, более шести тысяч граждан Украины призывного возраста нелегально перебрались в Румынию и получили там временное убежище. «Би-би-си» пишет, что среди них есть как те, кто опасался призыва в армию, так и те, кто поучаствовал в боевых действиях и дезертировал.

Как отмечают журналисты, призыв на военную службу в Украине проходит «с трудом», и большой проблемой в наборе военнослужащих является коррупция. По данным источников «Би-би-си», некоторые люди каждый месяц дают взятки, чтобы избежать призыва.

Еще 20 тысяч человек, как пишет «Би-би-си», перебрались в Румынию на законных основаниях — впрочем, иногда тоже за взятки. Те же, кто пересекал границу нелегально, буквально рисковали жизнью. По неофициальным данным, в районе границы погибли 90 человек: некоторые утонули в реке Тиса, которая разделяет две страны на одном из участков границы, некоторые замерзли в горах.

Журналисты «Би-би-си» рассказали историю одного из дезертировавших военнослужащих, который бежал из Украины, перейдя Тису вброд. Он попал на фронт через месяц после начала российского вторжения. В первом же бою, по его словам, погибли 27 его сослуживцев, еще 57 получили ранения. Вскоре он бежал из расположения части — ему потребовалось несколько недель, чтобы пересечь Украину с востока на запад; за помощь он заплатил несколько тысяч евро «проводникам».

Когда бежавший военный добрался до румынского берега, его заметил украинский патруль. По его словам, он не испугался предупредительных выстрелов: «Если ты был на фронте, то знаешь разницу между пулями, выпущенными в воздух, и пулями, выпущенными в тебя».

Еще один собеседник «Би-би-си» решил бежать, когда получил повестку из военкомата. Он пересекал границу через Мармарошский горный массив в Карпатах в группе из четырех человек. В пути они попали в снежную бурю. Один человек погиб. Собеседник «Би-би-си» рассказал, что сам он во время спуска с горного хребта упал и потерял ботинки и носок. Из-за обморожения ему ампутировали пальцы на ноге.

В горах мужчина провел четыре дня и три ночи, его «едва живого» нашли румынские спасатели. На вопрос, что бы он сказал, если бы за побег его назвали трусом, он ответил: «У меня нет страны. У меня есть только семья».