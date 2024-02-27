Война Семьсот тридцать четвертый день. Онлайн «Медузы»

Суд в Грозном приговорил к трем с половиной годам колонии Никиту Журавеля, который, по версии обвинения, сжег Коран по заданию украинских спецслужб

О вынесенном приговоре сообщает ТАСС. Гособвинитель просил приговорить Журавеля к трем с половиной годам колонии.

Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года по делу об оскорблении чувств верующих. Следствие считает, что он по заданию украинских спецслужб сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде, после чего передал видеозапись своих действий сотруднику СБУ. Журавеля арестовали 22 мая, а через пять дней его доставили в СИЗО в Грозном.

В середине августа уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что Журавель пожаловался на то, что в СИЗО Грозного его избил сын главы Чечни, 15-летний Адам Кадыров. Позже Рамзан Кадыров подтвердил эту информацию. Он также опубликовал видео, на котором его сын избивает Журавеля.

Российские правоохранительные органы никак не отреагировали на избиение Журавеля. Кадыров-младший после этого получил множество наград.