Война Семьсот тридцать четвертый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 26 февраля читайте здесь.
Глава Запорожской области Иван Федоров уточнил информацию о взрыве, который жители Запорожья и ближайших населенных пунктов слышали около 9 утра.
«Взрыв прогремел в воздухе на открытом участке местности между населенными пунктами Запорожского района. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала», — написал Федоров в телеграм-канале.
Украинский OSINT-проект DeepState сообщил, что российские войска захватили поселки Степное и Северное в Донецкой области в районе Авдеевки.
После захвата Авдеевки российские войска также заняли ближайший к городу поселок Ласточкино.
В Генштабе ВСУ и в Минобороны РФ пока это не комментировали.
Суд в Грозном приговорил к трем с половиной годам колонии Никиту Журавеля, который, по версии обвинения, сжег Коран по заданию украинских спецслужб
О вынесенном приговоре сообщает ТАСС. Гособвинитель просил приговорить Журавеля к трем с половиной годам колонии.
Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года по делу об оскорблении чувств верующих. Следствие считает, что он по заданию украинских спецслужб сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде, после чего передал видеозапись своих действий сотруднику СБУ. Журавеля арестовали 22 мая, а через пять дней его доставили в СИЗО в Грозном.
В середине августа уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что Журавель пожаловался на то, что в СИЗО Грозного его избил сын главы Чечни, 15-летний Адам Кадыров. Позже Рамзан Кадыров подтвердил эту информацию. Он также опубликовал видео, на котором его сын избивает Журавеля.
Российские правоохранительные органы никак не отреагировали на избиение Журавеля. Кадыров-младший после этого получил множество наград.
Государственная служба по ЧС Украины опубликовала фотографии из села Довжик Харьковской области, где в ночь на 27 февраля под удар беспилотников попало учебное заведение.
«Удары вызвали разрушения в трехэтажном здании учебного заведения. Возникло два очага пожаров на общей площади 200 квадратных метров. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет», — сообщили в ГСЧС Украины.
Суд в Екатеринбурге назначил участнице группы родственников мобилизованных «Путь домой» Елизавете Казанцевой административный штраф в размере 15 тысяч рублей из-за акции группы, прошедшей 10 февраля. Казанцеву признали виновной в нарушении правил проведения публичных мероприятий, сообщает местное молодежное «Яблоко».
Группа «Путь домой» провела 10 февраля традиционное возложение цветов в разных российских городах. В Екатеринбурге активисты пришли к мемориалу солдатам, погибшим в Афганистане и Чечне. В ходе акции полицейские задержали пять человек, в том числе Казанцеву.
Одного из задержанных — Альберта Якупова — суд арестовал на восемь суток, признав его организатором несогласованной акции.
Главы региональных администраций Украины рассказали о последствиях российских обстрелов в минувшие сутки.
В Харьковской области под обстрел артиллерии и минометов попали более 15 населенных. Днем 26 февраля в Волчанске из-за обстрела загорелся частный дом. Вечером в Куриловке под Купянском повреждено фермерское хозяйство, сгорел ангар. В ночь на 27 февраля в селе Довжик из-за обстрела повреждено образовательное учреждение, трехэтажное здание частично разрушено. Во всех случаях обошлось без пострадавших.
В Херсонской области из-за обстрелов поврежден многоэтажный дом и 28 частных домов. В Херсоне есть попадания в объекты критической инфраструктуры, повреждены административное здание и автомобили. В Новониколаевке Бериславского района и Станиславе Херсонского района повреждены хозяйственная постройка и сельхозтехника. Ранены три человека.
В Донецкой области в результате обстрелов 26 февраля ранены три местных жителя: по одному в Красногоровке, Романовке и селе Константиновка.
В Николаевской области под обстрел попали акватория Очаковской общины, а также Куцурубская община. Пострадавших нет.
Уральского пиарщика приговорили к двум годам колонии за пост об убийстве Владлена Татарского
Суд в Екатеринбурге приговорил к двум годам колонии общего режима пиарщика Ярослава Ширшикова, сообщает городское издание Itʼs My City.
Ширшикова признали виновным в оправдании терроризма из-за его поста телеграм-канале в день смерти Владлена Татарского, в котором он признавался, что не сожалеет о смерти «военкора».
- Ярослав Ширшиков сопровождал корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича во время его рабочей поездки в Екатеринбург и одним из первых сообщил об исчезновении журналиста.
- Гершковича задержали в конце марта в Екатеринбурге по делу о шпионаже.
В министерстве обороны РФ заявили, что силы ПВО в ночь на 27 февраля сбили три украинских беспилотника самолетного типа.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и один — над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении Минобороны.
В Киеве утверждают, что сотрудники Российского Красного Креста ездят на оккупированные территории — и издеваются над пленными
Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца — это крупнейшее в мире гуманитарное объединение, призванное помогать людям, в том числе во время войн. В него входят Международный Комитет Красного Креста и национальные общества в 192 странах мира. Одно из них — Российский Красный Крест.
В 2023 году Российский Красный Крест получил от Международного комитета Красного Кресла пять миллионов швейцарских франков (больше полумиллиарда рублей). При этом РКК также получает деньги из российского бюджета и практически открыто поддерживает агрессию против Украины. По данным «Медузы», «Верстки» и украинской стороны, представители РКК ездят на оккупированные территории и собирают деньги для российских военных и их семей — а украинских беженцев могут принимать в одном помещении с «участниками СВО» или дарить им кружки с буквой Z.
О последствиях ночной атаки также рассказали в региональных администрациях Украины.
- В Полтавской области беспилотник, сбитый украинскими войсками, повредил электролинию в Лубенском районе. В результате без света остались больше 200 потребителей. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения, сообщил глава Полтавской областной администрации Филипп Пронин.
- В Хмельницкой области воздушные силы Украины уничтожили один БПЛА, место падения обломков устанавливается, о пострадавших или повреждениях неизвестно, заявили в обладминистрации.
- В Днепропетровской области сбили один беспилотник, сообщил глава Кривого Рога Александр Вилкул.
- В Сумской области силы ПВО уничтожили один беспилотник, сообщила Сумская областная администрация.
- В Кировоградской области в результате уничтожения БПЛА обошлось без последствий, заявил глава области Андрей Райкович.
Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что силы ПВО во время отражения атаки уничтожили две ракеты Х-59 и 11 «Шахедов» в пределах Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областей.
Во время ночного обстрела Украины один из российских дронов-камикадзе пролетел над Молдовой, сообщили Силы обороны юга Украины.
По данным украинских военных, беспилотник пересек украинско-молдавскую границу в Одесской области, пролетел над территорией Молдовы несколько десятков километров и вновь вошел в воздушное пространство Украины, где впоследствии его уничтожили украинские силы ПВО.
В Силах обороны юга Украины добавили, что военные сбили две управляемых авиационных ракеты Х-59 в Днепропетровской области, а четыре дрона сбили в Кировоградской области.
В Новой Каховке в Херсонской области в ночь на 27 февраля под обстрел попали гуманитарный штаб и МФЦ, сообщил назначенный Россией «глава правительства» аннексированного региона Андрей Алексеенко. По его словам, никто не пострадал.
В ВСУ заявили, что за ночь сбили 11 из 13 дронов-камикадзе «Шахед» и две ракеты Х-59
В Воздушных силах ВСУ заявили, что в ночь на 27 февраля российская армия атаковала Украину баллистическими ракетами, выпущенными из комплекса «Искандер-М», а также четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59, одной противорадиолокационной Х-31П и 13 ударными беспилотниками «Шахед».
Украинская армия уничтожила две ракеты Х-59 и 11 «Шахедов» в пределах Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областей.
Эммануэль Макрон допустил, что европейские страны могут отправить войска в Украину
С таким заявлением президент Франции выступил после конференции в Париже, на которой лидеры 20 стран Европы обсуждали помощь Украине.
Макрон подчеркнул, что у стран Европы «на данном этапе» нет консенсуса по поводу отправки войск. Однако, добавил он, «ничего исключать нельзя». «Мы сделаем все, что должны, чтобы Россия не победила», — подчеркнул президент Франции.
Источник Reuters в администрации президента США в свою очередь сообщил, что у Соединенных Штатов нет планов отправлять войска в Украину, также таких планов, по его словам, нет и у НАТО.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Вооруженные силы РФ в минувшие сутки нанесли шесть ракетных и 92 авиацонных удара, совершили 110 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В ночь на 27 февраля российские войска в очередной раз атаковали Украину, применив ударные дроны «Шахед».
- За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Ямное, Новая Сечь Сумской области; Великий Бурлук, Федоровка, Синьковка Харьковской области; Терны, Переездное, Часов Яр, Предтечино, Торецк, Нью-Йорк, Очеретино, Новоселовка Первая, Семеновка, Уманское, Нетайлово Первомайское, Новомихайловка, Константиновка, Урожайное, Старомайорское; Левадное, Орехов, Новоселовка, Любимовка Запорожской области.
- Под артиллерийским огнем находились более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
- За прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений. Вооруженные силы Украины отбили атаки российских войск в районах населенных пунктов Ивановка, Табаевка, Синьковка Харьковской области, Работино Запорожской области. А также возле населенных пунктов Донецкой области: Терны, Ивановское, Клещеевка, Бердичи, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское, Новомихайловка, Красногоровка, Георгиевка, Победа.
- На херсонском направлении ВСУ продолжают удерживать позиции и за прошедшие сутки отразили два российских штурма на левом берегу Днепра.
- За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава ВС РФ.
- Подразделениями ракетных войск нанесли поражение по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному пункту управления, одной наземной станции управления БпЛА.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Россия в 2023 году получила из ЕС подсанкционные технологии на 450 миллионов евро
За девять месяцев 2023 года стоимость полученных Россией из Евросоюза подсанкционных технологий, которые могут быть использованы в войне, составила 450 миллионов евро. Почти четверть товаров поступила напрямую из европейских стран, пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников и данные о торговых потоках.
Издание не уточняет, что конкретно относится к подсанкционным товарам, которые оно называет «высокоприоритетными». После начала войны в Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные, объем торговли этими товарами между Евросоюзом и Россией снизился. Однако вместе с этим экспорт тех же товаров из европейских государств в третьи страны резко вырос. Через них же Россия получила те товары, которые поступили не напрямую из Европы.
Среди стран, участвовавших в поставках в обход санкций, Bloomberg называет Турцию, ОАЭ, Сербию и Китай, а также соседствующие с Россией Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Армению.
Кроме того, по словам одного из собеседников издания, торговые данные свидетельствуют, что часть подсанкционных товаров производили дочерние компании и субподрядчики некоторых европейских компаний, работающие за рубежом. После этого они экспортировали их в Россию — также через третьи страны.
Киевская школа экономики подсчитала, что с января по октябрь 2023 года Россия импортировала «боевых товаров» на сумму 8,77 миллиарда долларов. Список этих товаров аналогичен «высокоприоритетным» товарам Евросоюза, пишет Bloomberg.
Представители Еврокомиссии на запрос о комментарии изданию не ответили.
- В конце января 2024 года Bloomberg сообщал, что за первые девять месяцев 2023 года Россия, несмотря на санкции, импортировала американские и европейские чипы на сумму 1,2 миллиарда долларов.
- 23 февраля Евросоюз ввел 13-й пакет санкций против России, приуроченный ко второй годовщине начала полномасштабного вторжения в Украину. Он в том числе предусматривает ужесточение ограничительных мер в отношении предприятий в третьих странах, которые поставляют в Россию оборудование.
Здравствуйте. Начинается 734-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за ключевыми событиями, связанными с войной.