В Петербурге арестовали 18-летнюю Дарью Козыреву. Она приклеила стихотворение Тараса Шевченко на памятник поэту Год назад она написала «Убийцы, вы разбомбили его. Иуды» на инсталляции в честь побратимства Петербурга и Мариуполя

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца 18-летнюю местную жительницу Дарью Козыреву по делу о повторной «дискредитации» армии РФ (часть 1 статьи 280.3 УК). Заседание суда проходило в закрытом режиме под предлогом наличия в деле «государственной тайны», пишет «ОВД-Инфо».

Пресс-служба судов Петербурга сообщила, что, согласно оперативным данным следствия, Козырева «поддерживает устойчивые связи с оппозиционными движениями, в том числе и с их представителями за пределами Российской Федерации, действуя в интересах иностранных государств».

Девушку задержали 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину, после того, как она приклеила к постаменту памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко листок с фрагментом его стихотворения «Завещание».

Поховайте та вставайте,

Кайдани порвіте

І вражою злою кровʼю

Волю окропіте!

(Схороните и вставайте,

Цепи разорвите,

Злою вражескою кровью

Волю окропите!

перевод Александра Твардовского)

Полицейские не смогли сразу оторвать плакат с памятника, поэтому заклеили его черным пакетом. Как писала «Бумага», изначально на Козыреву составили административный протокол о неповиновении полиции. Позже адвокат Владислав Сосенский рассказал «Ротонде», что девушке вменяют уголовную статью, максимальное наказание по которой составляет до пяти лет колонии.

В декабре 2022 года Дарья Козырева была задержана полицией за то, что она нанесла антивоенную надпись «Убийцы, вы разбомбили его. Иуды» на инсталляцию «Два сердца», установленную на Дворцовой площади в честь побратимства Петербурга и Мариуполя. Изначально на девушку составили протокол о «дискредитации» армии, но затем возбудили уголовное дело об умышленной порче имущества. Как сообщало «ОВД-Инфо», с тех пор никаких следственных действий по этому делу не проводилось.

Год спустя на Козыреву составили очередной административный протокол о «дискредитации» армии РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Поводом послужил пост девушки во «ВКонтакте», опубликованный 4 марта 2022 года. В нем критиковались внесенные в Уголовный кодекс поправки о «фейках» и «дискредитации» армии, а также говорилось об «империалистической природе войны».

Девушку оштрафовали на 30 тысяч рублей. «Не было никакого смысла оспорить это дело. Я прекрасно понимала, что в этом посте есть то, что понимается под дискредитацией. Я отрицаю, что эту армию можно задискредитировать. По-моему, она прекрасно задискредитировала себя сама. И что мертво — умереть не может. Дискредитация армии РФ — это оксюморон», — говорила она тогда изданию «Север.Реалии».

Из-за административного протокола Козыреву отчислили из СПбГУ — несмотря на то, что свой пост она написала еще до поступления в университет, когда училась в школе. Этот же протокол послужил основанием для возбуждения уголовного дела о повторной «дискредитации» армии РФ после задержания Козыревой 24 февраля.

До своего совершеннолетия Козырева получала еще несколько протоколов, но до суда они не доходили из-за возраста девушки.

«Они не заткнут мне рот. Я считаю ниже своего достоинства молчать, потому что так велено. Может быть, я своими словами ни на что не повлияю, но по крайней мере моя совесть останется чиста. Я буду знать, что в 22, 23, 24 годах я не молчала, — говорила девушка в январе 2024 года в беседе с журналистами. — Я патриот и патриот в правильном смысле. Не в том смысле, который вкладывают в это понятие пропагандисты. Надеюсь, что все изменится. Терпение народа не вечно и однажды, я верю, народ возьмет булыжники, оружие пролетариата, и пойдет против этих злодеев, возомнивший себя царями. И никому, кто виновен в этой кровавой бане и кто ответственен за зло, что сейчас творится, не поздоровится. Никакое зло не вечно и любая ночь однажды кончается. И эта ночь тоже кончится».

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