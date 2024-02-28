Владимир Зеленский намерен обсудить инициативу Эммануэля Макрона об отправке войск европейских стран в Украину, когда президент Франции посетит Киев с очередным визитом. Об этом президент Украины заявил на пресс-конференции в Албании по итогам саммита «Украина-Юго-Восточная Европа».

Зеленский подчеркнул, что хорошими будут любые инициативы, которые повышают обороноспособность Украины в войне с Россией.

«Я не был на том саммите (Международной конференции по помощи Украине 26 февраля в Париже). Он (Макрон) сказал, что поговорит об определенных новых идеях, каким образом усилить Украину, и поделится информацией, когда прибудет в Украину. Он должен быть в середине марта. Если любые инициативы в мире усиливают Украину, они хороши для всего мира», — цитирует слова Зеленского «Украинская правда».

«Самое важное, что нужно понять: когда мы делимся разными инициативами, все они как второй-третий-четвертый шаг. А первый шаг — защитить и остаться сильными», — добавил украинский президент.

26 февраля на конференции в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны должны сделать все, чтобы Россия не победила в войне с Украиной. Вместе с этим он допустил, что западные союзники могут отправить свои войска в Украину, хотя добавил, что консенсуса по этому поводу пока нет. Издания Financial Times и Bild писали, что в Украине уже находится некоторое количество западных военных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на слова Макрона говорил, что в случае появления западных войск в Украине прямой конфликт между Россией и НАТО станет неизбежным.

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