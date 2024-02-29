Главком ВСУ заявил о «просчетах» командиров на авдеевском направлении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приехал в Донецкую область и заявил о «просчетах» отдельных командиров на авдеевском направлении, которые повлияли на «устойчивость обороны».

По словам Сырского, российская армия «продолжает активные наступательные действия на многих направлениях». «Особенно напряженной» главком ВСУ назвал ситуацию на авдеевском и запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать украинскую оборону и захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердычи, Красногоровка.

«При работе у отдельных командиров были выявлены определенные просчеты во владении обстановкой и оценке противника, что напрямую повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях. Мною были приняты все меры для исправления ситуации на месте, с выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов», — заявил Сырский.

Он отметил «мужество, стойкость и героизм» военнослужащих 3-й штурмовой и 25-й отдельной воздушно-десантной бригад, которые, по его словам, выбили российские войска, прорвавшиеся на окраину Орловки.

Российский провоенный телеграм-канал «Рыбарь» утром 29 февраля писал, что армия РФ «завершила зачистку» северной окраины Орловки, в результате село «перешло под полный контроль ВС РФ».

16 февраля Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из города Авдеевка Донецкой области. Такое решение было принято «с целью избежания окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих», говорил главком ВСУ.

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