Американский ученый и блогер российского происхождения Лекс Фридман опубликовал подкаст с журналистом Такером Карлсоном, который в начале февраля записал в Кремле интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

В беседе Фридман спросил Карлсона, что тот думает о «денацификации», которую Путин использовал как причину для вторжения в Украину. Вот что в ответ сказал Карлсон:

Я подумал, что это одна из самых глупых вещей, которые я когда-либо слышал. Я не понял, что это значит — денацификация. Я ненавижу все эти разговоры, потому что в них нет ничего реального, это просто ad hominem. Это способ ассоциировать кого-то со злым режимом, который больше не существует. Но на самом деле нацизм, каким бы он ни был, неотделим от немецкой нации. Это было националистическое движение в Германии. Других нацистов не было, верно? Я крайне против нацизма. Я просто говорю, что в 2024 году не будет нацистского движения. Это способ назвать людей злыми.

Путин не любит украинцев-националистов. Путин ненавидит национализм в целом. Конечно, ведь у него 80 различных республик, и он боится националистических движений. Из-за этого он вел войну в Чечне… Я за национализм, я за американский национализм, поэтому я с Путиным в этом не согласен. Но называть их [украинцев] нацистами — я думаю, что это ребячество.

«Денацификация» — одна из официальных целей вторжения в Украину, которую Владимир Путин упоминал наравне с «демилитаризацией». Спустя несколько месяцев после начала войны, как сообщал «Проект», российские власти резко сократили использование «денацификации», поскольку, согласно закрытым соцопросам, россияне не понимают и не могут толком объяснить этот термин. В марте 2022 года газета Financial Times писала, что Москва в ходе мирных переговоров с Киевом отказалась от требования «денацификации» Украины. В то же время Владимир Путин продолжил называть «денацификацию» одной из целей войны.

В начале февраля Такер Карлсон выпустил интервью Владимира Путина, для которого американский журналист приезжал в Москву. Визит Карлсона широко освещала российская пропаганда. В ходе интервью Путин прочитал Карлсону лекцию, в которой изложил собственную версию истории России и Украины, а на другие темы дал стандартные ответы.