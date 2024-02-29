Еще двое бизнесменов из списка Forbes отказались от российского гражданства

Создатели IT-компании Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от российского гражданства, сообщает Forbes со ссылкой на знакомого бизнесменов. Оба предпринимателя, по данным издания, давно живут за границей: Баронов в Швейцарии, а Тимашев — в США. После отказа от российского паспорта у них осталось гражданство Кипра.

С 2017 по 2021 год Баронов и Тимашев входили в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. В 2020 году журнал оценивал состояние Баронова в 770 миллионов долларов, Ратмира Тимашева — в 680 миллионов долларов. Основа их состояния — это доход от продажи Veeam Software американскому венчурному фонду Insight Partners за пять миллиардов долларов.

Forbes пишет, что Баронов еще 10 месяцев назад опубликовал пост в соцсети LinkedIn о том, что подал документы на выход из российского гражданства. Знакомый Баронова подтвердил, что бизнесмен инициировал выход из российского гражданства в апреле 2023 года, этот вопрос был решен в декабре того же года. Сам Баронов это не комментировал.

В своем посте в LinkedIn Баронов написал, что «глубоко потрясен» российским вторжением в Украину.

Ратмир Тимашев вышел из гражданства России в январе 2024 года. Он подтвердил изданию эту информацию.

Как отмечает Forbes, бизнесмены прошли процедуру выхода из гражданства в посольстве России на Кипре. Баронов и Тимашев стали восьмым и девятым предпринимателями из числа бывших и действующих участников списка Forbes, отказавшихся от гражданства России после начала войны в Украине.

После начала войны от гражданства России отказались: Рубен Варданян («Тройка Диалог»), Тимур Турлов (Freedom), Юрий Мильнер (DST Global), Николай Сторонский (Revolut), Игорь Макаров (бывший владелец компании «Итера»), Олег Тиньков (основатель Tinkoff Group), Василий Анисимов (бывший бизнес-партнер Алишера Усманова).