Начало серийных поставок нового российского пассажирского самолета МС-21 переносится на 2025-2026 годы. Об этом, сообщает «Интерфакс», объявил журналистам глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов перед началом послания президента РФ Федеральному собранию.

«У нас испытания еще не завершены. Как испытания завершим, по результатам сразу», — сказал он, добавив: «Мы все-таки беспокоимся о безопасности всех нас — мы же летать будем на этих самолетах».

МС-21 должен стать первым российским среднемагистральным самолетом. Разработку МС-21 ведут с начала 2000-х годов. Сроки реализации разных этапов проекта неоднократно сдвигались, в том числе из-за санкций, но в 2017 году МС-21 все-таки совершил первый полет.

Изначально планировалось выпускать МС-21 как с российскими двигателями ПД-14, так и с американскими Pratt & Whitney. Последние годы идет речь только о МС-21 с российским двигателем.

Предполагалось, что первые четыре новых самолета будут переданы авиакомпании «Россия» в 2022 году, затем сроки поставок были сдвинуты на 2024 год.

Новый российский лайнер МС-21 Meduza