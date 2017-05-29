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Первый полет российского лайнера МС-21 — это важно (и круто). И вот почему
Новейший российский лайнер МС-21 совершил первый полет. Событие, которого вся авиаотрасль ждала несколько лет, освещалось как-то странно: сначала в интернете появилась любительская съемка плохого качества и только через несколько часов о первом полете сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин. «Медуза» напоминает читателям, почему новый российский лайнер — это важно (и круто).
МС-21 — второй российский гражданский самолет, созданный в XXI веке. Сначала в «Объединенной авиастроительной корпорации» построили ближнемагистральный самолет (Sukhoi Superjet), затем научились делать среднемагистральный (МС-21), в будущем, может быть, дойдет дело и до дальнемагистрального.
Выпуск МС-21 много раз откладывали, поэтому первый полет — хорошее доказательство того, что с проектом все в порядке. МС-21 был придуман в 2006-м, а сроки его серийного производства несколько раз переносили — назывались и 2012, и 2016 годы. Сейчас сертифицирование лайнера намечено на 2018–2019 годы. Передвигалась и дата первого полета — изначально предполагалось, что он состоится в конце 2016-го, но затем ОАК взяла еще полгода на подготовку.
При этом нет сомнений, что МС-21 нужен авиакомпаниям и лизинговым конторам — они заказали уже почти 200 машин. Правда, в основном это, конечно, российские перевозчики.
МС-21 — первый российский самолет, который будет напрямую конкурировать с самыми популярными моделями на мировом рынке. Superjet — ближнемагистральный самолет, этот рынок не слишком интересовал Boeing и Airbus, главных мировых самолетостроителей. То ли дело среднемагистральные лайнеры, где есть и обновленный вариант А320 (А320neo, уже эксплуатируется), и Boeing-737MAX (первый полет — январь 2016 года), и амбициозный китайский Comac C919 (первый полет — 5 мая 2017-го). Успех, даже локальный, на таком конкурентном рынке позволит выяснить, на что на самом деле способно российское гражданское самолетостроение.
В ОАК считают, что конкурентными преимуществами МС-21 станут простор (как кресел, так и проходов), экономичность двигателя (предполагаются два варианта — с российскими ПД-14 и с двигателями от Pratt & Whitney) и каталожная цена (около 90 миллионов долларов, на несколько миллионов меньше, чем у Boeing и Airbus).
В МС-21 будет больше российского, чем в Superjet. Поначалу количество импортных комплектующих составит 50%, затем предполагается уменьшить его до 20%. Для сравнения: в «Гражданских самолетах Сухого» неофициально рассказывали, что доля иностранных комплектующих в Sukhoi Superjet составляет 70%.
Ну и самое важное. Новый самолет — это всегда красиво.