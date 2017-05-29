МС-21 — первый российский самолет, который будет напрямую конкурировать с самыми популярными моделями на мировом рынке. Superjet — ближнемагистральный самолет, этот рынок не слишком интересовал Boeing и Airbus, главных мировых самолетостроителей. То ли дело среднемагистральные лайнеры, где есть и обновленный вариант А320 (А320neo, уже эксплуатируется), и Boeing-737MAX (первый полет — январь 2016 года), и амбициозный китайский Comac C919 (первый полет — 5 мая 2017-го). Успех, даже локальный, на таком конкурентном рынке позволит выяснить, на что на самом деле способно российское гражданское самолетостроение.