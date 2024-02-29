Мы уже многого добились, не позволили разорвать страну на части. поддержало абсолютное большинство россиян. США хотят втянуть нас в гонку вооружений, как в 1980-х. Запад должен понимать, что у нас есть оружие, которое может поражать цели на его территории. Старые порядки рушатся, уже в 2026 году ВВП у БРИКС будет выше, чем у G7. Мы выбираем жизнь, будем поддерживать семьи с детьми, будем продолжать развивать спорт (бросай пить — вставай на лыжи!), поддерживать учителей, молодежь, малый бизнес. Запустим новые нацпроекты — «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных». Регионам спишем долги по кредитам. К 2030 году увеличим МРОТ до 35 тысяч, войдем в топ-25 стран по количеству роботов, снизим долю импорта до 17% ВВП, создадим не меньше 100 новых технопарков. Нужно придумать более справедливую схему налогов для богатых людей и компаний. Слово «элита» себя дискредитировало, особенно это касается тех, кто набил карманы в 1990-х. Настоящая элита — это труженики и воины, которые служат России. Герои спецоперации должны выходить на ведущие позиции в стране.

Это приблизительный пересказ тезисов Владимира Путина, высказанных в послании Федеральному собранию. Не является точным цитированием. Полностью выступление можно посмотреть здесь.

Фото на обложке: Sergey Guneev / Sputnik Moscow Russia / Scanpix / LETA